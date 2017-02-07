Home Attualità Stefano De Martino Gossip News, chi è la nuova fidanzata

Stefano De Martino Gossip News, chi è la nuova fidanzata

di Redazione 07/02/2017

Stefano De Martino è scappato alle Mauritius con la sua nuova fidanzata? A rilanciare la notizia è stato Alberto Dandolo sul settimanale ‘Oggi’ ipotizzando che già questa settimana possano uscire foto compromettenti sull’ex marito di Belen Rodriguez insieme ad una misteriosa ragazza che qualcuno sospettava fosse Elena D’Amario, la ballerina conosciuta nel 2010 ad Amici e che da allora è la sua amica del cuore. Ora c’è un nome ma anche un volto: lei è ‘Geppina’, soprannome di Francesca Pietrogrande, ed è stato direttamente Stefano De Martino a postare delle forto insieme alla ragazza che effettivamente era insieme a lui in quella vacanza. Si tratta però semplicemente di un’amica, che lavora come responsabile dei canali social di Amici ed è qui che i due si sono conosciuti. “Vi presento la ragazza che è stata proclamata la mia fidanzata”, ha scritto il ballerino postando un video con lei. In realtà come ha specificato lui in realtà erano in diversi quelli di Amici che si sono presi una breve pausa per staccare dal lavoro e sono volati con lui sull’isola. E Stefano ha anche difeso l’amica, visto che sono comparsi commenti poco gentili sulla sua bellezza. “La verità è che un amico così me lo invidiate tutti”, ha scritto lei, contento di avere un rapporto così speciale. Caso chiuso quindi? Solo nelle prossime ore sapremo se le news di gossip punteranno su altro oppure se spunteranno veramente queste immagini.

