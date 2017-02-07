Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Stefano De Martino Gossip News, chi è la nuova fidanzata

Redazione Avatar

di Redazione

07/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Stefano De Martino è scappato alle Mauritius con la sua nuova fidanzata? A rilanciare la notizia è stato Alberto Dandolo sul settimanale ‘Oggi’ ipotizzando che già questa settimana possano uscire foto compromettenti sull’ex marito di Belen Rodriguez insieme ad una misteriosa ragazza che qualcuno sospettava fosse Elena D’Amario, la ballerina conosciuta nel 2010 ad Amici e che da allora è la sua amica del cuore. Ora c’è un nome ma anche un volto: lei è ‘Geppina’, soprannome di Francesca Pietrogrande, ed è stato direttamente Stefano De Martino a postare delle forto insieme alla ragazza che effettivamente era insieme a lui in quella vacanza. Si tratta però semplicemente di un’amica, che lavora come responsabile dei canali social di Amici ed è qui che i due si sono conosciuti. “Vi presento la ragazza che è stata proclamata la mia fidanzata”, ha scritto il ballerino postando un video con lei. In realtà come ha specificato lui in realtà erano in diversi quelli di Amici che si sono presi una breve pausa per staccare dal lavoro e sono volati con lui sull’isola. E Stefano ha anche difeso l’amica, visto che sono comparsi commenti poco gentili sulla sua bellezza. “La verità è che un amico così me lo invidiate tutti”, ha scritto lei, contento di avere un rapporto così speciale. Caso chiuso quindi? Solo nelle prossime ore sapremo se le news di gossip punteranno su altro oppure se spunteranno veramente queste immagini.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte Gossip News, fuga dall’Italia

Articolo Successivo

Unicredit Lavora con noi 2017: come lavorare in banca, assunzioni e posizioni aperte

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025