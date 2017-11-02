Home Intrattenimento Cecilia Rodríguez lascia Francesco Monte al GF Vip, ecco il commento di Teresanna

di Redazione 02/11/2017

Cecilia Rodriguez questa settimana sta riuscendo a far parlare di se in ogni modo al GF Vip. Tutto è cominciato con la sua vicinanza a Ignazio Moser, inizialmente sembrava una banale amicizia che sembra essersi trasformata in qualcosa di più... Per poi giungere al momento di rottura con lo storico fidanzato Francesco Monte. Giorni dopo ecco che arriva anche il commento di Teresanna Pugliese sui social. Cecilia Rodriguez lascia Francesco Monte in diretta al GF Vip Lunedì abbiamo assistito alla fine di una nuova relazione al GF Vip, ovvero quella tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. I due ragazzi sembravano avere una relazione stabile da anni tanto che molto spesso si è parlato anche di matrimonio, peccato però che non sia mai stata ufficializzata una data. L'amore tra Cecilia e Francesco sembrava essere qualcosa di davvero indissolubile, anche se l'argentina non era ancora riuscita a superare del tutto la storia che l'ormai ex fidanzato aveva avuto con Teresanna. Non a caso l'ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne dopo le dichiarazioni della Rodriguez su Instagram ha immediatamente esordito dicendo: "Stai ancora a parlare di me!". A quanto pare però i problemi nella coppia sono ben altri e Cecilia Rodriguez a gran sorpresa lascia Francesco Monte in diretta al GF Vip. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, ecco il commento di Teresanna Lunedì sera il GF Vip ha davvero toccato il boom di ascolti grazie alla fine della relazione tra Cecilia Rodiguez e Francesco Monte. In questi giorni l'argentina sembra essersi avvicinata molto a Ignazio Moser... Secondo alcuni rumors i due avrebbero addirittura fatto sesso nascosti dalle telecamere. Nel frattempo però ecco che arriva il primo commento di Teresanna sui social. L'ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne ha postato una foto di se travestita da Maleficient, nome che poi è diventato anche il commento della foto. Riferimenti a fatti e persone sono dunque casuali?

