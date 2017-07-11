Cena a Pamplona senza pagare: conto e mancia agli italiani fermati

Beccati e multati dalla Policia dopo la fuga dal ristorante per non pagare la cena

Cena senza pagare Pamplona: l’epilogo

Fuga per non pagare cena, italiani all’estero i peggiori

Per evitare disalato del ristorante, hanno tentato la fuga, ma sono stati beccati e multati dalla Policia Foral. Si tratta di un gruppo diin vacanza a Pamplona, famosissima località turistica della. Dopo aver consumato la cena per un totale di oltre 600 Euro, i furbetti italici hanno avuto la folgorante idea di scappare a gambe levate e non saldare il ristorante.Peccato che la polizia locale spagnola è riuscita dapprima a localizzare e poi a fermare l’esuberante gruppetto, infliggendo un’amara punizione: non solo gli hadovuto per la cena a base di pesce, bensì li ha costretti a versare anche una cospicuaper il disagio arrecato sia ai camerieri, sia al gestore del locale in questione. Come si vede dallo scontrino, i nostri connazionali hanno ordinato molte consumazioni di piatti costosi e si sono concessi chupitos, non rendendosi conto che il prezzo da pagare fosse, alla fine, molto salato. Del resto, chi è in vacanza spende soldi senza neanche accorgersene e con più leggerezza rispetto a quando invece è immerso nella classica routine quotidiana. Che poi, tanto salato non è, visto che il totale diviso 14 farebbe meno di, la media del costo di una cena fuori in Europa.L’episodio è stato reso noto dall’accountdella, la polizia spagnola, con tanto di foto del conto saldato ed è stato riportato anche sui maggiori quotidiani spagnoli. Per rispettare la privacy, nessun membro del gruppetto fuggiasco è apparso nei vari scatti. La bravata dei 14 italiani averrà ricordata per molto tempo e di certo non contribuisce a migliorare l’immagine dei turisti italiani all’estero.