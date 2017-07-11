Home Attualità Pensione anticipata, la Fornero sbotta: 'Pagatevela da soli’

Pensione anticipata, la Fornero sbotta: 'Pagatevela da soli’

di Redazione 11/07/2017

La cura di Elsa Fornero a chi non ha i requisiti per l’Ape Sociale e Quota 41 Elsa Fornero torna a dire la sua sul dibattito previdenziale in corso sull’età pensionabile, sulle pensioni anticipate, sull’Ape Social e volontaria e sulla Quota 41 per chi è lavoratore precoce. La proposta di Matteo Renzi di aumentare il deficit per garantire il cittadino trova anche i favori dell’ex ministro, in quanto, secondo la Fornero, potrebbe segnare una vera ripresa dell’economia italiana nonostante sia già indebitata fortemente e si corra il rischio di creare un ulteriore debito che peserà, inevitabilmente, sulle nuove generazioni. Ma è l’unico mezzo per uscire dalla crisi e suggerisce, forse con una vena polemica, una soluzione a coloro i quali non hanno i requisiti richiesti per la pensione anticipata, ovvero pagarsela di tasca propria. Pensione anticipata, Elsa Fornero d’accordo con Renzi Secondo Elsa Fornero, quello che avvenne con la riforma delle pensioni fu molto importante, ma e circostanze della legge del 2011 hanno portato a non includere la garanzia della flessibilità in uscita, ma da allora sono passati quasi sei anni e deve essere rivista, garantendo flessibilità per chi dovesse aver bisogno o per chi fosse disposto a pagarsela. La crisi finanziaria di quegli anni, spiega l’ex ministro, fu una situazione molto grave nella quale non si avevano nemmeno i soldi per pagare i docenti nelle scuole, gli infermieri negli ospedali, i poliziotti nelle strade e neppure le pensioni. Pensione anticipata, Ape Social e Quota 41, la soluzione per tutti L’ex ministro è schietto e centra un punto per la pensione anticipata per requisiti di disoccupazione o di salute richiesti, ovvero pagarsi l’uscita dal lavoro da sé. E certamente non mancheranno di certo le polemiche per questa ennesima piazzata della Fornero.

