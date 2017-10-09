Centesimi inutilizzati, app Centy li trasforma in denaro virtuale

Centy, cos’è e come funziona la app che converte i centesimi di Euro in denaro

Da eurocentesimi a soldi virtuali, cos’è Centy

Addio alle monete da 1, 2 e 5 centesimi di Euro con Centy

Come funziona Centy

Una nuova app creata da Davide Caiafa e Lorenzo Vidoz di Magnano, in provincia di Milano, ridà nuova vita ai 2 centesimi e ai 5 centesimi e a tutte le monetine inutilizzate: cos’è Centy e come funziona il contamonete per rendere gli eurocentesimi soldi virtuali da accreditare, perché gli spiccioli contanoDiciamolo francamente: avere monetine sparse ovunque crea un vero e proprio disagio. Moltiin circolazione sono spesso inutilizzati, magari anche per vergogna di pagare con una miriade di monete da 1, 2 o 5 cents. Ma grazie a una sorta di, si risolverà finalmente questo problema psicologico e anche fisico. Solo chi ha la nonna e un borsellino sa che per le persone anziane “anche questi sono soldi” e quanto pesano duecomposti dai famigerati eurocentesimi. Un team di lavoro di, in provincia di, ha creato laIn che cosa consiste?Centy non è altro che un contamonete intelligente che risolverà per sempre il doppio problema delle inutilie delin generale. Creata da, laè stata inglobata daed è anche quotata in Borsa. L’obiettivo dei due ragazzi è reinserire nell’economia decine di milioni di. Si prevede che questa macchina sarà presente in aeroporti, centri commerciali, supermercati e in ogni attività in cui ci sia una grande necessità di monete. Centy è anche una app combinata con il dispositivo. Questo per riconoscere l’utente, il quale avrà la possibilità didi Euro inda accreditare, probabilmente, sul conto Paypal o sul proprio conto corrente. Da monetine a soldi virtuali, la pesantezza contro la massima leggerezza.L’idea è nata da Davide, il quale, avendo in casa troppe monetine accumulate, ha iniziato a ragionare che i suoi 2 Euro, comparati aisparsi in, la cifra sarebbe arrivata a superare le decine di milioni. L’, tra le altre cose, stava valutando o meno di far sparire leperché poco utilizzate, benché solo in territorio italiano saranno bloccati nelle case la bellezza di 180 milioni. Dal 2002 ad oggi sono state coniate monete da 1 e 2 centesimi per un totale di 46 miliardi di pezzi, che insieme pesano come una nave da crociera. La, poi, ha deiper immettere valuta che, di fatto, non si usa, quindi è costretta a riconiarle pere rifare il circolo vizioso. In realtà, ci sono delle aziende e la grande distribuzione che ha bisogno di questo denaro, per questo è nata l’idea della app.è uncon, ma gestita da remoto, collegandosi con il proprio smartphone. Il dispositivo sarà posizionato dove c’è forte richiesta di, per esempio un supermercato. Il cliente arriva, apre l’apposita applicazione e si posiziona davanti. Il dispositivo lo riconosce a apre in automatico uno sportellino. Qui si inseriranno glii. Il cliente, dopo aver chiuso lo sportello, avvierà il. Una volta che la macchina ha calcolato l’ammontare della cifra, chiederà dove. Al momento, ci sono, come ricarica telefonica, accredito su conto Bancoposta o conto corrente, o addirittura donarlo in beneficienza. Perché i centesimi contano, come dice lo slogan della start up.