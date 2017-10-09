Cambiano i tempi, dalla stampa delle fotografie ai fotolibri
di Redazione
09/10/2017
I tempi sono sicuramente cambiati in tutti i campi artistici, anche nella fotografia. Scattare foto è senz'altro una moda attuale tra le star, la gente del mondo dello spettacolo ma anche tra i fashion blogger che realizzano immagini quotidianamente da pubblicare su tutti i social network per pubblicizzare prodotti e dare consigli su outfit ed accessori vari. Questa tendenza si è diffusa anche tra la gente comune, adolescenti ma anche persone adulte più mature che non perdono l' occasione di condividere simpatici selfie al bar, nei locali oppure durante un week end speciale o un evento importante come un matrimonio, un battesimo o una cerimonia. Tutti alla ricerca dello scatto perfetto! Per questo, una volta realizzate immagini in frequenza, si sceglie quella che più ci rappresenta da pubblicare su internet oppure come immagine del profilo sulla chat dello smartphone. E' sempre bello rivivere i propri ricordi riguardando questi scatti non solo sul cellulare ma anche sul computer. E' sempre meno frequente, invece, l' abitudine di stampare le foto e comunque si cercano soprattutto formati più particolari, come quello quadrato, ad esempio il 10x10 se si predilige una piccola dimensione oppure il 15x15. Le immagini vengono modificate per renderle diverse e più ricercate, magari per contrastare al meglio i colori, realizzare un bianco e nero molto sofisticato, l' elegante effetto seppia, oppure semplicemente per dare un tocco esclusivo allo scatto scegliendo l' effetto vintage dall' irresistibile fascino retrò. Uno dei più in voga in questo periodo è l' effetto polaroid, marchio registrato che appartiene ad una multinazionale statunitense specializzata in fotografia, fondata nel 1937 da Edwin H. Land, imprenditore statunitense. E' un effetto che ricrea quello inconfondibile delle antiche fotocamere istantanee ed è tornato molto di moda attualmente anche grazie alle varie applicazioni acquistabili a pagamento ma anche gratuitamente nei vari sistemi operativi degli smartphone di ultima generazione. Più che stampare le foto, però, ai giorni d' oggi, si predilige raccogliere tutte le immagini che preferiamo in un fotolibro perchè forse questo prodotto permette di raccontare al meglio i vari avvenimenti della nostra vita, magari inserendo delle scritte per ricordare ogni immagine dove è stata scattata. Il fotolibro si può conservare nel cassetto della propria camera oppure riporlo nella libreria di casa per sfogliarlo quando si vuole insieme ad amici e parenti. Se non si ha tempo per girare tutti i negozi di fotografi della città e, soprattutto, si è alla ricerca di un prodotto conveniente con un ottimo rapporto qualità / prezzo, possiamo trovare la soluzione direttamente online. Infatti, sono diversi i siti internet che offrono una vasta scelta di album come 12print.it dove nella categoria dedicata dei fotolibri, potrai trovare quello più adatto alla tua esigenza; un formato quadrato o rettangolare, con stampa panoramica, rilegato con spilla per avere una sorta di rivista, oppure con copertina rigida e stampa fotografica satinata o, se desideriamo un prodotto sofisticato e molto professionale, c'è il fotolibro con copertina in ecopelle, disponibile in tanti colori classici e di tendenza. In particolar modo, se siamo alla ricerca di un' idea regalo originale e non banale, possiamo pensare ad un evento importante da poco accaduto nella vita di un nostra persona cara. Ad esempio, se vuoi sorprendere tua sorella maggiore nel giorno del compleanno della sua dolce bambina, puoi raggruppare tutte le foto della figlia in un fotolibro unico e colorato inserendo le immagini di quando è andata, la giornata del battesimo con la cerimonia in chiesa e la festa al ristorante con amici e parenti; i primi passi, il primo giorno di asilo, il week end al mare in famiglia... Saranno tantissimi i momenti che potrai farle rivivere con questo prodotto unico ed inimitabile per lasciarla a bocca aperta!
