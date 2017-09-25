Home Intrattenimento Che tempo che fa Fabio Fazio e Luciana Littizzetto incassano un nuovo record

di Redazione 25/09/2017

Che tempo che fa è tornato... ma su Rai 1. Lo show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ieri sera ha incassato un nuovo record. Che tempo che fa torna in tv con una nuova formula Che tempo che fa ormai da tempo è uno dei programmi più seguiti del weekend italiano. Lo show condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha tutte le carte in regola per diventare il programma tipo della domenica sera. La conferma è arrivata ieri sera quando la coppia di conduttori è riuscita a incassare un nuovo record. Che tempo che fa ieri sera è riuscito a incollare al televisore circa 5.000.000 di persone. Fabio Fazio è riuscito a trovare la ricetta perfetta per una prima serata travolgente e piena di argomenti di vario tipo? Qualcuno sul web ha però ironizzato dicendo: "Dopo il cachet aggiudicatosi la ricetta perfetta arriva così, per magia". Che tempo che fa, Fabio Fazio comico La novità di Che tempo che fa in questo 2017 pare essere rappresentata proprio da Fabio Fazio ed il perché è davvero semplicissimo. Il giornalista conduttore italiano ieri sera si è mostrato al pubblico sotto una veste che nessuno avrebbe mai immaginato. Fabio Fazio ha inaugurato la stagione dello show in una veste davvero ironica, quasi da perfetto comico all'inglese. Il monologo del conduttore ha ripercorso un po' quelli che sono stati i fatti che hanno animato l'estate 2017. "Tutto ciò che è successo, a quanto pare è colpa mia". Che tempo che fa, quando va in onda? Che tempo che fa quando va in onda? Dopo la prima puntata fortunatamente non dovremmo aspettare un'intera settimana per vedere lo show. Il programma infatti torna su Rai 1 stasera, ma ad aprire lo show non sarà Fabio Fazio ma bensì Maurizio Crozza con uno dei suoi monologhi incentrati sulla politica, diventando così una presenza fissa a Che tempo che fa.

