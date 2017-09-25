Home Intrattenimento Grande Fratello Vip 2 diretta: Cecilia Rodríguez contro Teresanna Pugliese

Grande Fratello Vip 2 diretta: Cecilia Rodríguez contro Teresanna Pugliese

di Redazione 25/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I guai per Cecilia Rodriguez stanno per arrivare al Grande Fratello Vip 2. Alcuni rumors parlano già di uno scontro in diretta tra la sorella di Belen e Teresanna Pugliese, ex di Francesco Monte Grande Fratello Vip, stasera in diretta Cecilia Rodriguez è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 2. La sorella di Belen ha iniziato a far parlare di se quando con il fidanzato, Francesco Monte, hanno puntato il dito su Giulia De Lellis e Andrea Damante, ancor prima che iniziasse il reality. Se ben ricordate la coppia aveva accusato la De Lellis e il fidanzato di essere poco umili, pochi gesti su Instagram che stavano mettendo a rischio il futuro di Cecilia Rodriguez. I guai però per la modella argentina potrebbero non terminare qui... Grande Fratelli Vip 2, Cecilia Rodriguez contro Teresanna Pugliese In questi giorni abbiamo avuto modo di assistere ad uno scontro, anche se lontano, tra Giulia De Lellis e Asia Nuccetelli. Al centro della diatriba sempre Andrea Damante e una maglietta rubata. Asia Nuccetelli, a Domenica Live, ha dichiarato di voler chiarire una volta per tutte con Giulia De Lellis ma una volta fuori dalla casa. Dello stesso parere potrebbe non essere Teresanna Pugliese che, differentemente, potrebbe entrare nella casa per chiarire delle cose con Cecilia Rodriguez. Grande Fratello Vip 2, Teresanna Pugliese: Sono un pensiero fisso... Teresanna Pugliese ormai da tempo ha deciso di vivere la sua vita lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, soprattutto dopo la nascita del suo primo bambino. Cecilia Rodriguez però ha tirato in ballo la Pugliese qualche giorno fa raccontando le dinamiche del trono tra appunto Francesco Monte e Teresanna Pugliese. L'ex tronista e corteggiatrice appena è stata avvisata della dichiarazione di Cecilia Rodriguez su Instagram ha dichiarato: “Daje una, daje due, poi mi rendo conto che sono un tuo pensiero fisso… stai ancora a parlare di me!”. Un confronto definitivo tra Cecilia Rodriguez e Teresanna Pugliese potrebbe già arrivare stasera in occasione della puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2... Chissà cosa potrebbe succedere tra le due leonesse....

Condividi Facebook Twitter Whatsapp