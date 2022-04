Chi è Albe, cantante di Amici 21: vita, carriera, canzoni, altezza e social

Alberto La Malfa, in arte Albe, è un allievo di Amici 21, categoria canto, nato ad Alfianello, in provincia di Brescia nel 1999. Non si sa con precisione quale sia la sua data di nascita, ma si sa ovviamente che ha 22 anni. Il giovane è uno studente di Economia presso l’Università Cattolica di Cremona, ma nella vita è stato sempre accompagnato dalla passione per la musica, proprio per questo motivo, si è dichiarato incapace di definire con precisione quando la sua passione per la musica sia nata, poiché l’ha sempre avuta. Molto legato al padre ha dichiarato che quando lui era piccolo e il genitore suonava la chitarra, lui ne restava affascinato; inoltre, si sa che il giovane cantante è molto legato ad un peluche, regalatogli dal padre quando era piccolo, a cui è molto affezionato e che si è portato nella casetta di Amici 21, mettendolo sin dal primo momento sul comodino. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di chi è Albe, cantante di Amici 21.

Chi è Albe: vita privata del cantante di Amici 21

Albe ha cominciato ben presto a prendere lezioni di canto e pianoforte e successivamente si è cimentato anche nella consolle come dj: per queste sue capacità ha lavorato in alcune discoteche. Con l’arrivo della pandemia, dovendo stare chiuso in casa, ha cominciato a scrivere canzoni e adesso si cimenta anche nel cantautorato.

Dai social si evince che Albe sia fidanzato fuori dal programma con una ragazza di nome Giulia, con cui ha pubblicato spesso delle foto e dei video su Tik Tok, ma, non si sa la loro storia sia continuata o no, soprattutto perchè Albe, all’interno del programma, ha conosciuto Serena e avviato una storia con lei.

Albe Instagram: dove seguire il cantante di Amici 21?

Al fine di comprendere chi è Albe, in molti di chiedono dove possa essere trovato il ballerino di Amici 21. E’ possibile seguire Albe su Instagram sull’account albelama, profilo con 157 mila follower, anche su TikTok si può seguire sull’omonimo account.

Albe: carriera del cantante di Amici 21

A giugno 2020 Albe ha pubblicato il suo primo singolo “Tratti“, che ha avuto un grande successo su Spotify in breve tempo. Il secondo singolo si intitola “Meta“, uscito sempre nel 2020 e il suo terzo singolo inedito è stato “Brividi“, uscito il 6 aprile 2021. Poi la sua carriera è continuata all’interno di Amici.