Pneumatici 2022: classifica dei migliori!

Scegliere gli pneumatici ideali per le proprie esigenze non è mai semplice, le aziende che sviluppano pneumatici di alto livello sono veramente tante e in molti casi un modello differisce dall’altro in modo considerevole.

Affinché si possa avere un’idea più chiara di quelli che sono gli pneumatici migliori, andremo a stilare una classifica delle gomme che si posizionano nelle prime posizioni di questo 2022. Indagheremo nello specifico sui migliori cinque modelli, anche se stileremo una classifica di venti pneumatici di ottima qualità.

I parametri di valutazione utilizzati

Prima di esaminare gli pneumatici migliori e la conseguente classifica dei prodotti da acquistare per ottenere prestazioni di livello, è molto importante sottolineare quelli che sono i parametri che abbiamo utilizzato per stilare questa classifica.

Tenuta su strada: il primo parametro su cui abbiamo impostato la valutazione degli pneumatici è quello della capacità del prodotto di consentire agli automobilisti la massima sicurezza. La tenuta su strada, soprattutto in specifiche tipologie di pneumatici, può fare la differenza per coloro che sono alla ricerca di gomme affidabili e sicure.

Aderenza sul bagnato: altra caratteristica su cui baseremo la nostra valutazione è quella dell’aderenza su fondo bagnato. Gli pneumatici migliori consentono di guidare senza troppi problemi anche su asfalto umido o bagnato, condizione che può variare a seconda del territorio di riferimento.

Frenata: non possiamo escludere dai parametri di valutazione lo spazio di frenata. Le gomme migliori si caratterizzano per uno spazio di frenata ottimale che consente al guidatore una capacità di reazione agli imprevisti estremamente puntuale.

Consumi carburante: moltissimi utenti non tengono in considerazione quanto una vettura possa consumare, in termini di carburante, con degli pneumatici sbagliati. Terremo in considerazione questo aspetto per definire quelli che sono gli pneumatici che garantiscono un ottimo rapporto tra performance e consumo concreto.

Comfort e rumorosità: le gomme estremamente rumorose non sono un acquisto consigliabile, mentre un prodotto silenzioso può incrementare il comfort alla guida sia in città che in autostrada. Focalizzeremo l’attenzione su questa caratteristica per identificare il prodotto meno rumoroso possibile sia ad alte velocità che negli spostamenti rapidi a basse velocità.

Percorrenza chilometrica: degli pneumatici longevi sono sinonimo di risparmio nel corso del tempo. Sebbene non sempre delle gomme più longeve siano necessariamente di qualità, introdurremo questo parametro di valutazione per garantire la massima copertura delle specifiche tecniche.

I pneumatici migliori del 2022

Preso atto degli elementi di valutazione degli pneumatici provati su strada, è il momento di analizzare nello specifico la classifica dei migliori prodotti acquistabili in questa prima parte del 2022.

Michelin – Pilot Sport 4S

In prima posizione, tenendo conto dei sei parametri elencati in precedenza, si posizionano gli pneumatici Michelin nella versione Pilot Sport 4S. Questi rappresentano delle gomme estive che dopo lunghi test su strada hanno manifestato delle prestazioni eccezionali sia su asciutto che su bagnato.

Caratteristica che ci ha sorpreso è lo spazio di frenata su bagnato e asciutto, questo estremamente inferiore a gomme della stessa fascia di prezzo. Il design è stato pensato per garantire la massima reattività e grazie alla tecnologia Dynamic Response i cambi di direzione sono precisi e particolarmente rapidi.

Al momento è molto difficile scegliere delle gomme estive migliori per la propria automobile, Michelin ha effettuato un lavoro esemplare con questo prodotto.

Michelin – Pilot Sport 4 SUV

Al secondo posto della classifica dei migliori pneumatici figura il modello Pilot Sport 4 SUV sempre di Michelin, rivolto a tutti gli automobilisti che hanno una vettura 4X4.

Il magnifico lavoro effettuato sul modello Pilot Sport 4S viene riproposto con la stessa qualità anche nella versione per i fuoristrada. Dopo giorni di stress test abbiamo riscontrato dei valori eccellenti sul bagnato, le gomme non soffrono mai di vibrazioni e lo spazio di frenata è eccezionale considerando la tipologia di riferimento.

Condizione ottimale anche per il rumore, le gomme generano un coefficiente di rumorosità mai superiore a 72 db nei cambiamenti repentini di direzione. Ci si aspettava qualcosa in più per il consumo che è di buon livello, ma non può essere paragonato alla gamma volta alle vetture berlina.

Goodyear – EfficientGrip Cargo

Le prime gomme estive a spodestare il dominio Michelin sono sicuramente le EfficientGrip Cargo, eccellente soluzione per veicoli commerciali e modelli leggeri.

Tra i punti di forza abbiamo verificato una longevità eccezionale, garantendo un chilometraggio superiore rispetto alla concorrenza. Grazie alla mescola innovativa è possibile superare anche i 10 mila chilometri percorsi, risultando una soluzione da tenere in considerazione per chi viaggia tanto nelle stagioni calde.

Eccezionali anche per quanto concerne il consumo, il design Cool Cushion Layer permette di ottimizzare l’aerodinamicità delle gomme, riducendo i consumi nel lungo periodo.

Sul bagnato e sull’asciutto non si riscontrano problemi di sorta, la sicurezza è di altissimo livello e fa di questi pneumatici Goodyear EfficientGrip Cargo una soluzione perfetta per chi ha bisogno di un prodotto volto alla durata.

Michelin – Pilot Sport 4

L’incidenza dei modelli Michelin nella classifica dei migliori pneumatici è evidente, al quarto posto si posiziona senza ombra di dubbio la gamma Pilot Sport 4.

Gomme 4 stagioni sviluppate per tutti coloro che sono alla ricerca di velocità elevate sui modelli berlina.

L’animo sportivo di queste gomme è facilmente identificabile nel loro utilizzo su vetture come BMW, Audi, Mercedes e Porsche. Queste gomme sono ottime per qualsiasi periodo dell’anno, anche se in condizioni estreme come la neve è consigliato optare per soluzioni dedicate.

Uno dei suoi punti di forza è la sicurezza sul bagnato, data dalla Green Power Compound, garantendo un aquaplaning praticamente inesistente. Si aggiunge anche una bassa resistenza al rotolamento e una leggerezza eccezionale rispetto alla media.

Continental Tire – PremiumContact 6

Questo modello di gomme estive si caratterizza per una scheda tecnica di assoluto valore. Il loro animo sportivo si rivolge a tutti coloro che sono alla ricerca di pneumatici reattivi e vogliono ottenere la massima aderenza in curva.

La sicurezza sul bagnato è eccellente, grazie alla mescola silicea è possibile incrementare la resa chilometrica fino a un +15% rispetto alla versione tradizionale.

Nel 2017 hanno vinto qualsiasi tipologia di premio, ma nel 2022 ancora si difendono attestandosi al quinto posto.

I migliori 20 pneumatici migliori del 2022

Oltre ai cinque modelli presentati in precedenza, ecco una rapida classifica in ordine decrescente degli pneumatici che abbiamo testato e meritano attenzione: EfficientGrip Performance 2, Turanza T005, SportContact 6, Primacy 4, Eagle F1 Asymmetric 5, Eagle F1 Asymmetric 2, Ventus ST RH06, Turanza T001Evo, Wetproof, SportContact 5, ContiVanContact 200, StreetResponse 2, EcoContact 6, Geolandar G91AV e infine E Primacy.

Conclusioni

Gli pneumatici migliori sono quelli che si adattano alle esigenze dell’automobilista, ma tecnicamente vi sono dei prodotti oggettivamente migliori di altri. I primi cinque modelli presentati nelle righe precedenti sono soluzioni eccellenti per chi vuole ottenere il massimo. Non dobbiamo inoltre dimenticare che la presenza, nel mercato web, di negozi di pneumatici facilita l’acquisto di prodotti di qualità a prezzi accessibili.