Chi è Giorgio Locatelli giudice di Masterchef 8

Arriva un nuovo giudice a Masterchef 8, dopo Carlo Cracco e Antonia Klugmann è il momento di Giorgio Locatelli, lo chef delle star che è stato ospite in una puntata della settima edizione del talent culinario di Sky.

Quando inizia Masterchef 8

Dobbiamo attendere ancora molto tempo per vedere in azione Giorgio Locatelli e per scoprire se è più severo dei colleghi. I fan del programma ricordano solo il suo accento vagamente inglese nonostante le origini italiane. Locatelli è uno degli chef italiani più apprezzati all'estero, come ha raccontato lui stesso ha trascorso almeno tre quarti della sua carriera fuori dai confini nazionali perché convinto che non sarebbe stato apprezzato il suo lavoro. L'arrivo a Masterchef 8 è un vero e proprio onore perché finalmente viene riconosciuto il fatto di essere Ambasciatore della cucina italiana. La nuova edizione del cooking show inizia a gennaio 2019 ma a dicembre ci sarà MasterChef All Stars, un’edizione speciale in cui si sfideranno i concorrenti migliori delle edizioni precedenti.

Giorgio Locatelli, piatti famosi

Lo chef è famoso in tutto il mondo ed è stato il primo ad ottenere una stella Michelin con un ristorante di cucina italiana fuori dall'Italia. È amato sopratutto per la capacità di reinterpretare i piatti della tradizione del nostro paese, utilizza prodotti inglese ed è fedele alle tecniche di cucina italiane. Tra i piatti celebri ci sono il coniglio al forno, la lingua di manzo in salsa verde, le linguine agli scampi, la polenta con il radicchio tardivo, il cosciotto d'agnello con menta e peperoni, la zuppa di pomodoro con ricotta e gli spaghetti aglio, olio e peperoncino.

Inizi e successi

Lo chef stellato che si è aggiunto alla giuria di Masterchef 8 ha 55 anni ed è nato a Corgeno di Vergiate, sul Lago Maggiore. La famiglia aveva un locale e dopo un periodo di lavoro in Svizzera Giorgio Locatelli ha scelto di fare esperienza prima a Londra e poi a Parigi, per fare rientro nel Regno Unito. Con il ristorante “Zafferano” ha conquistato la prima stella Michelin arrivata nel 2003. Tra i clienti affezionati di Giorgio Locatelli ci sono molti vip tra cui Madonna, Johnny Deep, i Beckham's e Nigella Lawson. Nel 2014 il suo ristorante ha subito gravi danni in seguito ad una fuga di gas e in quel periodo Giorgio Locateli ha iniziato a partecipare ai cooking show e a scrivere libri.