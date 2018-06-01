Sindrome di rokitansky: cos'è e come si cura

Jucilene Marinho ha 23 anni ed è originaria del Brasile. Durante l'adolescenza ha scoperto di essere nata senza vagina. Lo sviluppo durante la pubertà è stato normalissimo e ha iniziato ad avere i dolori tipici della sindrome mestruale senza la comparsa del menarca (il primo ciclo) così si è sottoposta ad una visita medica.

Nata senza vagina

I medici si sono accorti che c'era qualcosa di strano, Jucilene non solo era nata senza vagina ma anche senza cervice, utero e ovaie. Il problema della brasiliana è piuttosto raro dato che coinvolge 1 persona su 5.000. È stata molto male quando l'ha scoperto perché ha sempre sognato di diventare mamma. Le cose sono peggiorate quando un ragazzo l'ha lasciata dopo aver scoperto il suo problema. La condizione è nota come sindrome di rokitansky.

L'intervento miracoloso

Dietro la pelle che ricopre la vagina di Jucilene c'era solo tessuto connettivo ma alcuni chirurghi hanno deciso di impiantare una vagina ex novo ricoperta con la pelle del pesce Tilapia che è stata sottoposta ad un trattamento per rimuovere i virus, le squame e l'odore del pesce. Quest'operazione di neovaginoplastica, è stata eseguita ad aprile 2017. La pelle di Tilapia contiene grandi quantità di collagene di tipo 1 ed è simile alla pelle umana (è stata già sperimentata per la cura delle ustioni). L'intervento ha dato la possibilità a Jucilene di vivere l'emozione del primo rapporto sessuale, all'inizio aveva paura, poi tutto ha funzionato. Ha anche provato piacere.

L'operazione non è stata semplice perché i medici hanno dovuto aprire uno spazio tra la vagina e l'ano prima di inserire lo stampo tubolare. La pelle di Tilapia dopo l'impianto è stata assorbita e le cellule staminali si sono trasformate in tessuto cellulare stimolando la formazione di vasi sanguigni e creando un nuovo canale uguale alla vagina. Sono quattro le pazienti affette da sindrome di rokitansky che sono state curate con questo trattamento innovativo che rispetto agli altri ha il pregio di essere meno invasivo.