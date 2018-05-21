Chi è Kitty Spencer: curiosità e vita privata

La più amata del Royal Wedding è lei: Kitty Spencer. Ha oscurato le sorelle Middleton e persino le ex del principe Harry, neo Duca di Sussex. La 27enne modella è la nipote di Lady D, figlia del fratello Charles Spencer.

Kitty Spencer, la nipote di Lady D

Modella, 27 anni, occhi azzurri, capelli biondi e incarnato bianco. È Kitty Spencer l'invitata più bella del Royal Wedding. L'angelo biondo ha indossato un copricapo con veletta verde e un abito Dolce&Gabbana con stampa floreale. Per la stampa non ci sono dubbi: «Buon sangue non mente». In effetti la cugina di Harry ha uno stile che ricorda molto quello della zia Lady Diana. La nipote della compianta principessa a cui è stato riservato uno scranno vuoto accanto al principe William, è la figlia del conte Charles Spencer e dell'ex moglie Victoria Aitken. È impegnata in diverse attività benefiche infatti nel 2007 ha partecipato con i cugini ad un concerto in compagnia dei cugini William ed Harry. Il suo account social su Instagram conta 234mila follower ed è molto conosciuta negli ambienti vip londinesi.

English Roses 2017: Kitty Spencer nell'elenco

I rapporti con il padre Charles Spencer non sono idilliaci perché la vita da party girl che conduce non lo rende felice. Forse memore di quanto accaduto alla sorella, morta a Parigi inseguita dai paparazzi. Nel 2017 la rivista Tatler ha inserito Kitty Spencer nella lista delle English Roses, ovvero le ragazze più belle e interessanti del Regno Unito. La giovane nipote di Lady D è single, dopo la relazione con il 45enne italiano Niccolò Barettieri di San Pietro, non è mai stata vista in compagnia di altri uomini. Anche al Royal Wedding si è presentata da sola, senza alcun cavaliere.