Droga sintetica, allarme a New York: ragazzi come zombie

Avete mai visto il telefilm The Walking Dead? A causa di un misterioso virus la popolazione viene infettata con un morso e gli effetti sono devastanti. Dalla fiction alla realtà il passo è breve, anche se in questo caso si tratta degli effetti di una nuova droga sintentica.

New York: zombie come a The Walking Dead

Nelle strade di New York hanno fatto la loro apparizione gli zombie di The Walking Dead. Non si tratta delle riprese della nuova stagione, le immagini raccapriccianti riportate da Il Messaggero stanno facendo il giro del web e lasciano tutti senza parole. Ovviamente non si tratta di nuovi zombie e nemmeno di qualche evento collegato allo show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman che va in onda sulla tv via cavo AMC. Venticinque ragazzi si sono accasciati a terra all'improvviso e secondo la polizia la causa è una nuova droga sintetica che causa vomito e allucinazioni.

K2 la marijuana sintentica

Sabato notte la polizia è intervenuta nel quartiere di Brooklyn “Bedford-Stuyvesant” caricando diverse persone sulle barelle e sulle ambulanze in stato confusionale. Per gli agenti potrebbero aver assunto dosi eccessive di una marijuana sintetica chiamata K2. Nel 2016, sempre nello stesso quartiere si era verificato un episodio simile, ma in quel caso le vittime da overdose di K2 erano state molte di più. Questo tipo di droga va molto in voga tra i ragazzi perché costa poco, per una dose si va da 1 a 5 dollari. Gli effetti sono particolari, perché come si vede nel video i ragazzi sembrano davvero degli zombie di The Walking Dead che vagano senza meta.

Effetti del K2

I ricercatori hanno scoperto che le sostanza contenute nella marijuana sintetica si legano ai recettori cellulari in maniera molto più forte rispetto al THC ecco perché gli effetti sono drammatici. Le sostanze chimiche sono diverse in ogni pacchetto e gli effetti del K2 sono imprevedibili. Il Dipartimento della salute di New York City ha diffuso i nomi dei pacchetti: Spice, AK-47, Smacked, Green Giant Scooby Snax, iBlown e Dank. Tra gli effetti ci sono anche convulsioni, psicosi, convulsioni, dipendenza e morte. Dal 2015 circa 6.000 persone sono state ricoverate al pronto soccorso di New York e due persone sono morte.