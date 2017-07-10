Chi è la fidanzata di Gigio Donnarumma? Il portiere del Milan ad Ibiza

Gigio Donnarumma è in vacanza ad Ibiza con la fidanzata Alessia, le foto dei baci

Il portiere del Milan Donnarumma si gode finalmente le vacanze dopo il caos del mancato rinnovo del contratto con la sua squadra. Ma non finisce qui, il giovane Gigio troppo stressato ha deciso di non sostenere gli esami di maturità e di andare a rilassarsi al largo dell’isola spagnola. Tante le polemiche sul comportamento del portiere del Milan e molti altri i gossip legati al contratto di rinnovo con la squadra, ma oggi ci concentriamo sulla vita privata. Dopo aver visto le foto ci siamo chiesti chi è la fidanzata di Donnarumma.

Il nome della splendida mora che bacia Gianluigi Donnarumma è Alessia. Di lei sappiamo che è una studentessa e che è una vecchia amica d’infanzia. Da un anno stanno insieme e sono affiatatissimi così come si vede negli scatti del settimanale Gente. Alessia è riservata e non si conoscono tutti i dettagli della sua vita privata. I più curiosi però sono riusciti a sapere la sua altezza che dovrebbe essere di 160 centimetri mentre Donnarumma è alto 190. Per i fidanzatini non è un ostacolo visto che hanno molte passioni in comune. Pare che sia la prima storia d’amore seria sia per Donnarumma che per Alessia.

Gianluigi Donnarumma salta la maturità, quando si diplomerà?

Come abbiamo ricordato all’inizio del nostro articolo, Donnarumma era atteso per una prova importante che non doveva svolgersi sul campo di calcio ma dietro i banchi di scuola. Gianluigi aveva chiesto persino una proroga speciale in vista degli Europei Under 21 in Polonia che gli era stata concessa in via eccezionale. Pensate che simili opportunità vengono date solo in occasioni particolari tra cui problemi famigliari e malattie. Gianlugi Donnarumma invece è salito sul primo volo diretto ad Ibizia. Questo gesto insieme ad altri ha incrinato ulteriormente il rapporto con i tifosi e ora Donnarumma dovrà faticare parecchio per recuperarli. E pensare che di lui si diceva che fosse il futuro ‘Buffon’, ma fuoriclasse si nasce e per essere un Giocatore (con la G maiuscola) servono altre qualità oltre alla gambe e alle mani buone.