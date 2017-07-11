Home Intrattenimento Ruben Invernizzi e Mario Serpa tronisti, l’indizio di Raffaella Mennoia

di Redazione 11/07/2017

Anticipazioni Uomini e Donne, Ruben di Temptation Island e Mario Serpa protagonisti a settembre Chi saranno i nuovi tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne? Bella domanda a cui cercano di rispondere i numerosi fan del dating show targato Maria De Filippi: le ipotesi si sprecano, ma due nomi sembrano quelli favoriti. Stiamo parlando di Ruben Invernizzi, uno dei protagonisti di Temptation Island 2017, e Mario Serpa, ex corteggiatore del Trono Gay. Come sempre, Instagram è grande rivelatore e Raffaella Mennoia ha lanciato un indizio pressocchè lampante per scoprire chi siederà sul Trono Classico e, a questo punto, sul Trono Gay nella stagione 2017/2018. Uomini e Donne, l’indizio di Raffaella Mennoia L’ex fidanzata di Jack Varone, nonché storica autrice e braccio destro di Maria De Filippi, è sempre molto attiva su Instagram, tanto che ha lasciato dei like ad alcuni post di appassionati del programma che, sempre sul social in questione, hanno letteralmente reclamato a gran voce i due ragazzi nel dating show pomeridiano di Canale5. Implicita conferma o solita tattica della Mennoia per sviare il pubblico e accendere i riflettori su Uomini e Donne? Se era questo l’obiettivo, ci è riuscita: il gossip impazza e la news sta viaggiando alla velocità della luce! Uomini e Donne, solo Ruben e Mario nuovi tronisti? Per capire se Ruben Invernizzi e Mario Serpa saliranno sui rispettivi troni a settembre, toccherà attendere la quarta puntata di Temptation Island 2017 per quanto riguarda il bergamasco e qualche conferma o smentita direttamente dall’ex di Claudio Sona. Il primo, deciso a riconquistare Francesca Baroni, nelle anticipazioni della quarta puntata dello show condotto da Filippo Bisciglia entrerà nella zona delle single, priva di telecamere, e Francesca richiederà il falò di confronto. Il secondo, dopo aver preso le distanze dall’ex tronista gay, è in bilico tra UeD e Il Grande Fratello Vip 2. Ma i due ragazzi saranno in buona compagnia: a concorrere per l’ambita sedia sono Mariano Catanzaro, Mattia Marciano, Alex di Giorgio. Al momento, nessuna tronista donna all’orizzonte: Raffaella Mennoia sta preparando il colpo di scena?

