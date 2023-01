Chi era David Crosby: carriera e successi della leggenda del rock

David Crosby, leggenda della musica rock, si è spento all’età di 81 anni. Per ricordare il suo contributo, ripercorriamo la sua carriera e i suoi successi.

La moglie lo annuncia in una dichiarazione, in cui si legge: “Dopo una lunga malattia, il nostro amato David Crosby è morto. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria“.

Chi era David Crosby

David Van Cortlandt Crosby, classe 1941, è stato un cantante, chitarrista e cantautore americano. Oltre alla sua carriera da solista, è stato membro fondatore sia dei Byrds che di Crosby, Stills & Nash.

Crosby si unì ai Byrds nel 1964. La band ha ottenuto il suo primo successo nell’aprile 1965 con una cover di “Mr. Tambourine Man” di Bob Dylan. Crosby è apparso nei primi cinque album dei Byrds e ha prodotto l’album della reunion nel 1973.

Nel 1968 David Crosby ha formato il gruppo Crosby, Stills & Nash, con Stephen Stills e Graham Nash. Dopo l’uscita del loro album di debutto, i CSN vinsero il Grammy Award come miglior nuovo artista del 1969. Neil Young si unì al gruppo per i concerti e le esibizioni dal vivo. Il secondo secondo album dei CSN è Déjà Vu.

Il trio originale di CSN è rimasto attivo dal 1976 fino al 2016. Reunion di Crosby, Stills, Nash e Young (CSNY) hanno avuto luogo in ogni decennio dagli anni ’70 agli anni 2000.

Crosby ha pubblicato sei album da solista. Inoltre, ha formato un trio la cui musica si ispirava al jazz con suo figlio James Raymond e il chitarrista Jeff Pevar.

Successi e riconoscimenti di David Crosby

David Crosby ha ampiamente contribuito a definire la musica rock, soprattutto degli anni ’60 e ’70, fino a diventare leggenda.

Le canzoni che Crosby ha scritto includono: “Lady Friend”, “Everybody’s Been Burned”, “Why” e “Eight Miles High” con i Byrds; “Guinnevere”, “Wooden Ships”, “Shadow Captain” e “In My Dreams” con Crosby, Stills & Nash. Ancora, Crosby ha scritto “Almost Cut My Hair” e la title track “Déjà Vu” per l’omonimo album del 1970 di CSNY.

David Crosby è noto per aver introdotto nella musica rock accordature di chitarra alternative e influenze jazz. I dischi di Crosby con i Byrds e CSNY hanno venduto oltre 35 milioni di unità.

Crosby è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame per ben due volte: una per il suo lavoro nei Byrds e un’altra per il suo lavoro con CSN. Cinque album a cui ha contribuito sono inclusi nella lista di Rolling Stone dei “500 migliori album di tutti i tempi”, tre con i Byrds e due con CSN(Y).