Russia recluta detenuti, il “maniaco di Angarsk” vuole andare al fronte

In Russia sembra stia iniziando la recluta dei detenuti da impiegare per la manodopera: il serial killer Mikhail Popkov si candida per andare a combattere al fronte.

Russia recluta detenuti, il “maniaco di Angarsk” si candida per il fronte

Mikhail Popkov, serial killer condannato a due ergastoli per gli omicidi di 80 persone, ha recentemente dichiarato in un’intervista di essere pronto per andare al fronte. L’intervista è stata condotta dalla giornalista della tv russa Vesti Irkutsk, alle cui domande il cosiddetto “maniaco di Angarsk” ha risposto di voler prendere parte alla guerra russo-ucraina ma “evitare gennaio-febbraio”, così da non “finire in una trincea fredda, dopo una stanza calda”.

Il “maniaco di Angarsk” è stato arrestato nel 2012, dopo aver lavorato in polizia dal 1992 al 2010. Durante questi anni Mikhail Popkov ha violentato e ucciso decine di donne. Ad oggi sono stati provati 80 omicidi ad opera di Popkov. Nel 2012 è stato condannato all’ergastolo per l’uccisione di 22 donne, nel 2018 ha ricevuto una seconda condanna a vita per 56 omicidi, nel 2020 ha confessato altri 2 omicidi ed è stato condannato ad ulteriori 10 anni.

Adesso Mikhail Popkov afferma di voler andare a combattere al fronte nel conflitto che vede contrapposti russi e ucraini.

Detenuti per far fronte alle esigenze di esercito e manodopera: le dichiarazioni dell’Intelligence britannica

Il ministero della Difesa del Regno Unito ha fatto rapporto relativamente alla progressiva recluta dei detenuti da parte della Russia, affermando:

“È molto probabile che il settore manifatturiero russo della Difesa stia impiegando manodopera proveniente dalle carceri del Paese, nel tentativo di soddisfare le richieste di produzione in tempo di guerra. Londra ricorda che lo scorso novembre Uralvagonzavod (Uvz), il più grande produttore russo di carri armati, aveva annunciato che avrebbe assunto 250 detenuti dopo aver incontrato il Servizio Penale Federale (Fsin)”

La Gran Bretagna sostiene altresì che in Russia starebbero iniziando a scarseggiare i volontari da far combattere in Ucraina. Per questo i detenuti sarebbero una risorsa molto importante da impiegare nelle “operazioni militari speciali”.