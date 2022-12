Chi era Kirstie Alley: biografia e carriera della star di Senti chi parla

Kirstie Alley, attrice americana nota per i suoi ruoli in “Cin Cin” e “Senti chi parla”, è scomparsa all’età di 71 anni. Per ricordarla, vediamo biografia e carriera della star.

Kirstie Alley: biografia e inizi di carriera carriera

Kirstie Louise Alley, classe 1951, è stata un’attrice statunitense. Il suo ruolo da protagonista più noto è stato quello di Rebecca Howe nella sitcom della NBC “Cin Cin” (1987-1993), per il quale ha ricevuto un Emmy Award e un Golden Globe nel 1991.

Alley è nata a Wichita, Kansas, da Robert Deal Alley, proprietario di un’azienda di legname, e Lillian Alley. Ha frequentato la Wichita Southeast High School, diplomandosi nel 1969. Ha poi frequentato il college alla Kansas State University, abbandonando gli studi dopo il secondo anno.

Kirstie Alley ha fatto il suo debutto cinematografico nel 1982 in “Star Trek II: L’ira di Khan”, interpretando l’ufficiale della Flotta Stellare vulcaniana, il tenente Saavik, ma ha scelto di non riprendere quel ruolo nei due sequel successivi. Ha anche recitato regolarmente nella serie televisiva della ABC “Masquerade” dal 1983 al 1984. Negli anni seguenti, ha recitato in numerosi film minori.

Arriva il successo: “Cin Cin” e “Senti chi parla”

Nel 1987, Kirstie Alley si unì al cast della sitcom della NBC “Cin Cin” nei panni di Rebecca Howe: è stato il suo ruolo di maggior successo ed è rimasta nella serie per sei anni fino alla sua undicesima e ultima stagione.

Nel 1989, Kirstie Alley ha recitato con John Travolta in “Senti chi parla”. Il film ha incassato oltre 295 milioni di dollari in tutto il mondo.

Proseguendo, dal 1997 al 2000, Kirstie Alley ha interpretato il personaggio principale nella sitcom della NBC “L’atelier di Veronica”, oltre ad essere anche produttrice esecutiva della serie.

Riconoscimenti alla carriera per Kirstie Alley

Dopo due nomination agli Emmy Awards, nel 1988 e nel 1990, per la sua interpretazione di Rebecca Howe in “Cin Cin”, Kirstie Alley ha vinto il suo primo Emmy alla terza nomination, nel 1991.

L’attrice ha vinto un secondo Emmy per il film televisivo del 1994 “David’s Mother”.

Per i suoi contributi all’industria cinematografica, nel 1995 Kirstie Alley ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame al 7000 di Hollywood Boulevard.

Il 5 dicembre 2022, Kirstie Alley si è spenta all’età di 71 anni. La famiglia e i colleghi la salutano con affetto e ricordano al mondo quanto sia stata speciale.