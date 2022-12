Michelle Yeoh è l’icona del 2022 per TIME

Michelle Yeoh è stata nominata icona dell’anno per il 2022 dalla rivista TIME: l’attrice originaria della Malesia vanta una carriera costellata di successi.

Michelle Yeoh è l’icona del 2022

TIME ha nominato l’attrice Michelle Yeoh “Icon Of The Year 2022”, una categoria speciale nel numero annuale di “Person Of The Year” della rivista.

“Person of the Year” (chiamato Man of the Year o Woman of the Year fino al 1999) è un numero annuale della rivista statunitense TIME che presenta una persona, un gruppo, un’idea o un oggetto che “per il meglio o per peggio … ha fatto di più per influenzare gli eventi dell’anno”.

Michelle Yeoh, che ha 60 anni e lavora nel cinema dalla metà degli anni ’80, è comparsa in una serie di grandi successi (tra cui Crazy Rich Asians, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Crouching Tiger, Hidden Dragon, e Kung Fu Panda 2) senza però mai toccare con mano il tipo successo che siamo soliti definire “iconico”.

Le cose cambiano nel 2022 quando Michelle Yeoh viene stata scelta per interpretare Evelyn Wang, la proprietaria di una lavanderia a gettoni in difficoltà, nella commedia drammatica “Everything Everywhere All At Once”, che è stato presentata per la prima volta all’inizio di quest’anno.

Intervista a Michelle Yeoh: l’importanza della rappresentanza

Nella sua intervista alla rivista TIME, Michelle Yeoh ha discusso del potere e dell’importanza della rappresentanza, in particolare del fatto che nessuna donna asiatica abbia mai vinto il Premio Oscar come migliore attrice.

Yeoh è pronta a vincere questa sfida con gli Academy Awards: ammette di aver pensato all’eventualità di essere candidata agli Oscar nella categoria Miglior Attrice Protagonista e sente di poter rendere giustizia a tutta la comunità asiatica. A questo proposito ha dichiarato: «Ci ho pensato. E non solo io, sento che tutta la mia comunità asiatica ci ha pensato. Vengono da me e dicono: “Lo stai facendo per noi”».

E ha proseguito dicendo: “Quando hai un’opportunità come questa, devi metterci il cuore e l’anima, perché non sai quando sarà la prossima occasione… Penso che questa sia la mia più grande paura: per favore, non lasciare che questo sia l’unica e sola [occasione]”.

Dopo il grande successo di Michelle Yeoh nel 2022, sembra improbabile che questa sia la sua unica occasione, si spera comunque che la comunità asiatica possa essere adeguatamente rappresentata negli anni a venire, non soltanto attraverso l’iconica Michelle Yeoh.

Le parole di Michelle Yeoh sull’importanza di rappresentare la comunità asiatica nel cinema hollywoodiano riporta alla mente il recente dibattito che ha coinvolto la star di Shang-Chi, Simu Liu, il regista Quentin Tarantino, e in seguito anche l’attore Samuel L. Jackson.