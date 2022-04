La morte di Piero Sonaglia ha sicuramente sconvolto il mondo della televisione e dello spettacolo. Lo storico assistente di studio di Maria de Filippi, in diversi programmi della Mediaset condotti proprio dalla celebre presentatrice televisiva, è morto ed è stato prontamente ricordato dalla stessa Maria de Filippi, oltre che da Gerry Scotti, che aveva anch’egli collaborato con lo storico assistente di studio televisivo. Piero Sonaglia ha lavorato, nel corso della sua carriera, in diversi studi, tra cui quello di Uomini e Donne, quello di Tu Si Que Vales, quello di C’è Posta Per Te e tanti altri ancora, avendo iniziato a lavorare come assistente di studio all’interno del programma televisivo La Corrida. Ma chi era Piero Sonaglia e qual è stata la sua carriera che, per ben diversi anni, l’ha portato ad essere presente all’interno degli studi televisivi dei più importanti programmi italiani?

La morte di Piero Sonagia e la sua importanza nei programmi di Maria De Filippi

La morte di Piero Sonaglia è stata annunciata dal regista Roberto Cenci su Instagram. L’operatore televisivo e assistente di studio ha lavorato ad alcuni dei programmi televisivi più importanti che si siano mai distinti all’interno della tradizione televisiva italiana, come omini e Donne, Tu Si Que Vales, C’è Posta Per Te e La Corrida. Maria de Filippi ha voluto ricordare, con un suo messaggio, l’assistente di studio, che molto spesso chiamava per un bicchiere d’acqua, delle sedute o qualsiasi altra tipologia di oggetto che potesse interessare i concorrenti e la conduttrice televisiva.

Gli stessi spettatori erano abituati a guardare Piero Sonaglia in molti momenti di una trasmissione, grazie alla sua presenza costante e, su, grazie alla sua enorme professionalità che l’ha portato a lavorare, nel corso degli anni, in diversi programmi di grande valore.

La carriera di Piero Sonaglia

Piero Sonaglia ha iniziato a lavorare giovanissimo, all’età di appena 21 anni. Il suo ingresso nel mondo della televisione è stato accolto da La Corrida, storico programma televisivo all’interno del quale ha iniziato a lavorare; nel corso della sua carriera, il tanto amato assistente di studio ha lavorato sempre all’interno di diverse realtà televisive, come reality show e format di diverso genere. Il suo grande successo è giunto fino a Maria de Filippi, che l’ha scelto come storico assistente di studio nel corso degli anni non distaccandosene praticamente mai. La stessa Maria de Filippi ha dichiarato che volgerà sempre lo sguardo verso di lui, come se ci fosse, all’interno delle sue trasmissioni.