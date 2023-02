Chi era Raquel Welch, l’attrice-icona di Hollywood: biografia e carriera

Raquel Welch, attrice statunitense e icona di Hollywood negli anni Sessanta e Settanta, si è spenta all’età di 82 anni. Biografia, carriera e ruoli di successo della star.

Chi era Raquel Welch, l’attrice-icona di Hollywood

Raquel Welch, pseudonimo di Jo Raquel Welch, classe 1940, è stata un’attrice statunitense e icona di Hollywood negli anni Sessanta e Settanta.

L’attrice è nata Jo Raquel Tejada, il 5 settembre 1940 a Chicago, nell’Illinois. Era la prima figlia di Armando Carlos Tejada Urquizo e Josephine Sarah Hall.

La famiglia si trasferì dall’Illinois a San Diego, in California. Da giovane, Welch aveva il desiderio di essere un’artista e intrattenitrice. Ha iniziato a studiare danza classica all’età di sette anni, ma dopo dieci anni di studio ha lasciato la danza quando il suo istruttore le ha detto che non aveva il tipo di corpo giusto per le compagnie di balletto professionali.

Alla ricerca di una carriera da attrice, è entrata al San Diego State College con una borsa di studio per le arti teatrali e l’anno successivo ha sposato il suo fidanzato del liceo, James Welch.

Raquel Welch è tornata a Los Angeles nel 1963 e ha iniziato a fare domanda per diversi studi cinematografici. Durante questo periodo, ha incontrato Patrick Curtis, un ex attore e agente di Hollywood, che è diventato il suo manager. Insieme hanno pensato di trasformare Welch in una sex symbol. Per evitare il typecasting come latina, Curtis l’ha convinta ad usare il cognome di suo marito.

Carriera di Raquel Welch: ruoli di successo

Raquel Welch ha attirato l’attenzione per il suo ruolo in “Fantastic Voyage” (1966), grazie al quale ha ottenuto un contratto con la 20th Century Fox.

Con lo studio britannico Hammer Film Productions, l’attrice ha realizzato “One Million Years B.C.” (1966). Welch aveva solo tre battute nell’intero film, ma le sue foto in bikini sono diventate poster di successo che l’hanno trasformata in una sex symbol internazionale.

Successivamente ha recitato in “Bedazzled” (1967), “Bandolero!” (1968), “100 Rifles” (1969), “Myra Breckinridge” (1970) e “Hannie Caulder” (1971). Inoltre, ha partecipato a diversi speciali di varietà.

Attraverso la sua interpretazione di personaggi femminili molto forti, che l’hanno aiutata a rompere gli schemi della tradizionale sex symbol, Welch ha costruito un personaggio cinematografico unico che l’ha resa un’icona degli anni ’60 e ’70.

Raquel Welch non è stata solo un’attrice da bikini, ha recitato anche in film intensi e drammatici. Infatti, ha vinto un Golden Globe come migliore attrice nel 1974 per la sua interpretazione in “I tre moschettieri” (1973). È stata anche nominata per un Golden Globe come migliore attrice in un film per la televisione per la sua interpretazione nel film “Right to Die” (1987).

Nel 1995, Raquel Welch è stata scelta dalla rivista Empire come una delle “100 star più sexy nella storia del cinema”. Playboy l’ha posizionata al terzo posto nella classifica delle “100 star più sexy del ventesimo secolo”.