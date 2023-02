Ant-Man & The Wasp: Quantumania, previsti 100M nel primo fine settimana

Ant-Man & The Wasp: Quantumania è il primo film evento del 2023: la Marvel conta di superare i 100 milioni al botteghino nel primo fine settimana di uscita negli USA.

“Ant-Man & The Wasp: Quantumania”, previsti almeno 100M nel primo fine settimana

Ant-Man & The Wasp: Quantumania è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 15 febbraio 2023, mentre gli americani dovranno aspettare il 17 febbraio per andare al cinema.

Il terzo film di Ant-Man inaugura la fase 5 del Marvel Cinematic Universe ed è il primo film-evento del 2023. Se a ciò si aggiunge la partecipazione di Jonathan Majors nei panni del villain, Kang il Conquistatore, si capirà perché le aspettative sono così alte.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania spera di aprire con almeno 110 milioni di dollari a livello nazionale durante i quattro giorni del weekend del Presidents Day. Le stime mostrano che il film potrebbe arrivare anche a 105 milioni di dollari nei primi tre giorni e a 120 milioni di dollari entro il quarto giorno.

In ogni caso, Ant-Man & The Wasp: Quantumania sarà probabilmente l’apertura al botteghino più alta del 2023 fino ad ora e sarà altresì in cima alla classifica del fine settimana festivo.

Il franchise di Ant-Man negli anni

Ant-Man & The Wasp: Quantumania è il terzo titolo del franchise del supereroe interpretato da Paul Rudd ed è il 31esimo titolo dell’universo cinematografico Marvel.

Nel 2015, il primo film di Ant-Man ha ottenuto 57,2 milioni di dollari a livello nazionale, il debutto più basso di qualsiasi uscita MCU, mentre ha ottenuto 519,3 milioni di dollari a livello globale.

Tre anni dopo, il secondo film del franchise, “Ant-Man and the Wasp”, ha debuttato con 75,8 milioni di dollari in Nord America e ha raggiunto i 622,7 milioni di dollari in tutto il mondo.

Un debutto di oltre 100 milioni di dollari per il nuovo film di Ant-Man rappresenterebbe un guadagno notevole rispetto ai precedenti due.

“Ant-Man & the Wasp: Quantumania” è stato diretto dal regista Peyton Reed, e vede la presenza di Paul Rudd ed Evangeline Lilly, nei panni dei protagonisti. Il cast del film comprende anche Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray, Katy O’Brian, William Jackson Harper, James Cutler e David Dastmalchian.