Chi era Sinisa Mihajlovic: biografia e carriera dell’ex calciatore e allenatore

La morte di Siniša Mihajlovic ha sicuramente sconvolto il mondo del calcio e dello sport in generale. L’ex calciatore è allenatore aveva, da sempre, conquistato tutti non soltanto in virtù delle sue grandi qualità da tecnico e da calciatore, ma anche sulla base di un carattere e una personalità molto forti che, spesso, avevano permesso di ironizzare e rendere il clima delle conferenze stampa molto più disteso. Sinisa Mihajlovic è stato, da molti, ritenuto un grandissimo guerriero, capace di lottare contro una malattia come la leucemia e, allo stesso tempo, di portare avanti la sua grande passione per il calcio nonostante tutto; ecco chi era l’ex calciatore e allenatore, a proposito della sua biografia e della carriera che l’ha reso amato e famoso in tutto il mondo.

Biografia di Sinisa Mihajlovic

Nato a Vukovar il 20 febbraio del 1969, Siniša Mihajlovic aveva 53 anni quando è scomparso a seguito di una dura lotta contro la leucemia che, dopo tre anni, ha portato alla sua scomparsa. Dopo essere vissuto, in una prima fase della sua vita, nella povertà e nel contesto della guerra in Jugoslavia, Mihajlovic ha iniziato a dedicarsi al mondo del calcio, iniziando la sua carriera da centrocampista e divenendo particolarmente amato e riconosciuto in Italia anche nelle vesti di calciatore.

Da allenatore, invece, Mihajlovic è sempre stato apprezzato per il suo carattere e per la sua personalità tattica, che gli ha permesso di ottenere successo sia in Serbia, allenando la nazionale, sia in Italia, con diverse formazioni come la Sampdoria e soprattutto il Bologna.

La carriera di Sinisa Mihajlovic e i successi ottenuti

La carriera di Mihajlovic è iniziata in Jugoslavia, con la maglia del Vojvodina e della Stella Rossa. Dopo aver vinto un campionato con entrambe le squadre e la Champions League con la Stella Rossa nel 1991, ha iniziato a giocare in Italia nel 1992, con la Roma, spiccando per le sue doti tecniche e per i numerosissimi gol con calcio di punizione, che gli hanno permesso di ottenere un vero e proprio record in Italia grazie ad una qualità pazzesca nel tiro.

Con il trasferimento alla Sampdoria, oltre che con il numero di reti complessivo maggiore, Mihajlovic è diventato uno dei nomi di punta del campionato italiano, tanto da permettere che l’Università di Belgrado realizzasse uno studio sui suoi celebri calci di punizione. Il sinistro di sinisa Mihajlovic, passato alla storia per una qualità nel tocco incredibile, ha raggiunto addirittura la velocità di 160 km/h in un’occasione, con ben 42 gol in carriera su calcio piazzato. Con la Lazio Sinisa Mihajlovic ha vinto diversi trofei, conquistando due scudetti in Italia, 3 in Jugoslavia, quattro Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Champions League, una coppa intercontinentale, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA.