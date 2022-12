E’ morto Sinisa Mihajlovic

Una tragica notizia nel mondo del calcio e dello sport in generale. Siniša Mihajlovic, ex giocatore di Roma, Lazio, Inter e Sampdoria, nonché ex allenatore di Torino, Milan, Catania e Bologna, è morto all’età di 53 anni in occasione del venerdì 16 dicembre 2022. L’ex giocatore e allenatore era amato da tutti i tifosi in Italia e nel mondo per il suo carattere e la sua forte personalità calcistica. Si spegne, a 53 anni, un uomo che aveva lottato per tre anni contro la leucemia, sconfiggendola per la prima volta e non riuscendo nell’impresa a seguito di una tragica ricaduta.

La morte di Sinisa Mihaijlovic

La morte di Sinisa Mihajlovic è avvenuta il 16 dicembre del 2022. L’allenatore del Bologna, che era stato esonerato dalla formazione emiliana in occasione della prima parte del campionato di calcio italiano di Serie A, era riuscito a sconfiggere la leucemia per poi essere preda di una ricaduta che l’ha portato alla tragica scomparsa.

I fan dell’allenatore ed ex giocatore avevano maturato grande preoccupazione in occasione della giornata del 15 dicembre 2022 quando, a seguito di un tweet, il giornalista Clemente Mimun dimostrava di essere vicino all’allenatore ed ex giocatore. A quanto pare, le condizioni di salute di Mihajlovic sono peggiorate nelle ultime ore, a seguito dell’ultima uscita pubblica dell’allenatore che aveva partecipato a una presentazione del libro di Zeman.