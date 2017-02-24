Home Attualità Chi ha vinto MasterChef Usa 6?

di Redazione 24/02/2017

Chi è stato a vincere MasterChef Usa 6? Il format americano di cucina più famoso e seguito al mondo è giunto a incoronare un altro vincitore. Giunto già alla sua sesta edizione, il programma tv andato in onda su Fox dal 20 Maggio al 16 Settembre 2015, ha riconfermato e addirittura aumentato gli ascolti tv precedenti piazzandosi tra i cooking show più seguiti al mondo. Ritornato sui grandi schermi con alcune novità rispetto alle precedenti edizioni, MasterChef Usa 6 ha decretato il suo vincitore riconoscendolo nel grande talento dell'organizzatrice di eventi, Claudia Sandoval. Trentunenne, originaria di La Mesa in California e da sempre innamorata della cucina, è riuscita così, sfida dopo sfida, a conquistare il cuore ed il palato dei giudici di uno dei cooking show più seguiti al mondo e diventando finalmente il vincitore di MasterChef Usa 6. Non era facile giungere al traguardo: negli ultimi episodi Claudia aveva però registrato ben 5-6 vittorie sbaragliando tutti i suoi avversari; mentre nell'ultima battaglia ai fornelli, l'aspirante chef se l'è dovuta vedere col musicista 28enne, Derrick Peltz, anche lui ottimo talento che però si è dovuto accontentare del secondo posto. MasterChef Usa 6, così come la versione italiana del format di cucina, ha fatto registrare notevoli ascolti piazzandosi tra i primi programmi tv nelle classifiche americane. Tra le novità più importanti del nuovo format di cucina americano, vi è stato l'addio dello "storico" giudice Joe Bastianich, piazzato così dalla stessa Christina Tosi la quale, insieme a Graham Elliot e Gordon Ramsay, è andata così a formare la nuova composizione di giudici di MasterChef Usa 6. Dopo la bella e brava Claudia Sandoval, chi sarà adesso il vincitore della prossima stagione del cooking show?

