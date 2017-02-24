Home Attualità Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione Trono Classico: rissa tra tronisti, la punizione di Maria De Filippi

Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione Trono Classico: rissa tra tronisti, la punizione di Maria De Filippi

di Redazione 24/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le anticipazioni riguardo l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne sono veramente clamorose: tutti si aspettavano la presentazione della nuova tronista, invece Queen Mary ha dovuto assistere a uno spettacolo veramente penoso dato dai tronisti in carica: Luca Onestini e Marco Cartasegna, il sostituto di Manuel Vallicella, sono già ai ferri corti. Gli studi Elios a Roma si sono trasformati in un ring e i due ragazzi sono arrivati alle mani, tanto da trasformare la trasmissione in rissa. Inutile dire che Maria De Filippi ha pensato a una punizione esemplare per questo comportamento riprovevole: con il nuovo arrivato sarà più blanda o UeD sarà bandito sia per lui, sia per l’ex Mister Italia? Il nuovo tronista Marco Cartasegna ha molti punti in comune con Luca Onestini: a parte essere protagonisti del Trono Classico di UeD, fa il modello. Per il resto, è nato a Milano e fa l’imprenditore: la sua attività lo porta a girare il mondo anche se all’interno del programma cerca la donna dei propri sogni. Il problema è che la cerca tra la corteggiatrici dell’ex Mister Italia. Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne riferiscono che abbia messo gli occhi su Soleil Anastasia Sorgè . La ragazza, inoltre, ha dichiarato di aver preso un caffè proprio con Marco e Luca questo non lo abbia gradito. Onestini ha dapprima insultato pesantemente il rivale, il quale si è infastidito. I due sono passati all’azione e dallo scontro verbale si è passati alla rissa vera e propria, inducendo Maria De Filippi a pensare a una punizione per entrambi. Maria De Filippi, durante l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, ha dovuto pensare a una punizione dopo la rissa e lo scontro verbale avvenuto tra Luca Onestini e Marco Cartasegna. I due tronisti sono stati divisi da Gianni Sperti, ma non è servito a molto visti gli insulti e le male parole dell’ex Mister Italia verso il nuovo tronista. L’arrivo di un rivale in amore ha scatenato una forte gelosia nel protagonista di UeD, che l’interesse per Soleil Anastasia Sorgè sia aumentato? Queen Mary, intanto, sta meditando i provvedimenti da prendere per questo comportamento dei due tronisti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp