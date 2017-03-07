Home Attualità Chiara Ferragni Instagram, il gesto d’amore di Fedez conquista il web

di Redazione 07/03/2017

Chiara Ferragni e Fedez fanno sul serio e la prova è su Instagram. Sin dall’inizio della loro storia d’amore, la fashion blogger e il rapper hanno sorpreso i loro followers ogni giorno, dimostrando anche a chi non credeva nella loro relazione che i due sono felicemente innamorati l’una dell’altro. Federico finalmente ha messo la testa a posto? Nel corso delle ultime ore, nei profili social dei diretti interessanti, è apparsa una news che fa tacere immediatamente le malelingue: Fedez ha compiuto con la sua Chiara un gesto d’amore che ha sicuramente conquistato lei e il web con questa prova d’amore sotto forma di regalo prezioso. Chiara Ferragni e Fedez sono innamoratissimi e il gesto d’amore del rapper nei confronti della sua fidanzata sta facendo il giro di Instagram. Le ultime news dai social riferiscono che i due abbiano preso veramente sul serio la loro relazione e che Federico abbia fatto un regalo prezioso a Chiara. No, non si tratta dell’anello di fidanzamento o di una proposta di matrimonio, bensì di un simpaticissimo tatuaggio, scelto dalla coppia come simbolo della loro storia romantica. Inutile dire che i due hanno definitivamente conquistato il web con la loro prova d’amore. Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato il loro nuovo tatuaggio di coppia su Instagram: si tratta di un raviolo che sorride, inciso in bella vista sulle loro mani. Una prova d’amore non da poco, visto che le rispettive dediche su Instagram sono Raviolo e Raviolone mio. Il gesto d’amore della coppia più fashion della musica rap è stato veramente apprezzato dal web, come del resto le gaffe di Fedez riguardo la moda: pochi giorni fa, aveva dichiarato in un video che si era formata fila per vedere una ragazza: da brava fashion blogger, Chiara ha chiarito che la ragazza era Kate Moss, ma è grazie alla simpatia che la loro storia sta andando a gonfie vele! Da quando, a sorpresa, sono apparse le foto mentre cenavano insieme in un hotel di Milano in cui alloggiava la Ferragni e Fedez aveva inequivocabilmente passato la notte lì, la loro relazione ha preso il via: prima il grosso mazzo di rose bianche, adesso il Raviolone. Federico ormai ha in testa solo la sua Chiara: a quando l’anello? Di questo passo, sarà sicuramente un anello fritto alla cipolla!

