Uomini e donne anticipazioni trono over: Gemma e Marco di nuovo insieme? Giorgio infuriato

Nuovi colpi di scena nel trono over di Uomini e donne, le anticipazioni dell’ultima registrazione hanno lasciato tutti senza parole: Gemma e Marco sono tornati insieme. Questa volta non si tratta di uno dei soliti gossip, a svelare le anticipazioni ci ha pensato il sito ufficiale di Maria De Filippi che ha raccontato del riavvicinamento tra Gemma Galgani e Marco Firpo. A fare il primo passo sarebbe stato il genovese che avrebbe inviato dei messaggi alla dama torinese. La storia tra Gemma e Marco del trono over di UeD si era interrotta in autunno tra le polemiche.

Giorgio Manetti che ultimamente si era mostrato molto più disponibile nei confronti di Gemma Galgani si è arrabbiato. Il gabbiano George non crede assolutamente alla storia e ha accusato Gemma di essere un’ipocrita. Parole forti contro l’ex fidanzata che non sono passate inosservate e aspettiamo le prossime anticipazioni per sapere cosa ha detto Tina Cipollari, acerrima nemica di Gems. Per il momento sappiamo solo che Gemma ha dichiarato che ha scoperto che Marco è una persona gentile e disponibile e che la loro storia non è decollata proprio a cause delle interferenze di Tina. Marco Firpo invece ha precisato che è stato proprio ‘grazie’ all’opinionista che molte situazioni complicate che li hanno visti come protagonisti sono state sdrammatizzata.

Al trono over tutto è possibile, le dinamiche sentimentali di dame e cavalieri sono imprevedibili e nessuno immaginava che Gemma e Marco potessero frequentarsi di nuovo. Gemma Galgani dunque si appresta ad aprire un nuovo capitolo della sua esperienza al trono over di Uomini e donne, l’ennesimo. La dama torninese potrebbe parlarne a Verissimo nei prossimi giorni, Silvia Toffanin ha invitato Gemma nel suo programma. Prima di tornare a sentire Marco Firpo la Galgani ha archiviato il flirt con Michele D’Ambra, nonostante i forti dissapori, sia la dama che il cavaliere hanno deciso di salutarsi in maniera cordiale. Il barese le aveva baciato la mano augurandole tanta fortuna che non è tardata ad arrivare visto come si è evoluta la situazione. E ora cosa succederà? Vi aspettiamo presto per le anticipazioni sul trono over di Uomini e donne.