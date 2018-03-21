Home Intrattenimento Chiara Ferragni parto su Instagram? È nato Leoncino

di Redazione 21/03/2018

Chiara Ferragni è diventata mamma, giorno 19 marzo è nato Leoncino. In queste ultime ore piene di gioia per lei e per il cantante Fedez, loro follower cominciano a chiedersi: potranno vedere Chiara Ferragni parto su Instagram? Chiara Ferragni incinta, l'annuncio Lo scorso anno se vi ricordate il mondo del gossip estate animato della possibilità che Chiara Ferragni e Fedez aspettassero il loro primo bambino. Dopo una titubanza iniziale, ecco che i due ragazzi confermano la notizia e annunciano l'arrivo del loro primogenito a metà del 2018. La notizia riguardante Chiara Ferragni incinta ha fatto subito il giro del mondo, dato che la fashion blogger è una delle testimoni al principale di diverse campagne pubblicitarie nel mondo della moda. La gravidanza infatti non ha fermato i suoi impegni lavorativi tra Francia, Giappone e continui viaggi in America dove attualmente risiede. Il suo continuo viaggiare infatti potrebbe aver causato alcuni problemi al piccolo Leoncino, dato che nelle ultime settimane il piccolo ha avuto delle piccole difficoltà di crescita. L'annuncio riguardante le condizioni di Leone è stato fatto dalla stessa coppia sempre su Instagram. Chiara Ferragni mamma, le foto di papà Fedez Nell'arco della giornata di ieri è arrivata la notizia che tutti aspettavano. Chiara Ferragni mamma mostra le prime foto di papà Fedez. Me l'ha data 19 marzo è nato il figlio della coppia più famosa del momento, quella composta della fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Il piccolo Leone, come lo chiama la mamma nei suoi hashtag #LeoncinoMio, è nato con qualche settimana di anticipo ma secondo quanto dichiarato sta bene, tanto che in queste ultime ore sono apparsi di numerosi stati che mostrano il bambino insieme ai suoi genitori. In questione però i vari follower e popolo del web si chiude: Chiara Ferragni parto verrà postato su Instagram? Chiara Ferragni parto troppo social? Oltre i vari auguri per Chiara Ferragni e Fedez iniziano ad arrivare le prime critiche. Secondo alcuni canti su web infatti la coppia non si starebbe godendo al 100% questo momento così intimo, postando varie foto sui social. Qualcuno inizia a chiedersi se effettivamente il parto di Chiara Ferragni potrebbe essere postato su Instagram, o perché no sulla sua pagina Facebook... Ma per scoprirlo Non resta che aspettare le prossime ore, monitorare i profili di Chiara Ferragni e Fedez, ma nel frattempo augurare il meglio al nuovo arrivato Leone Lucia.

