Chiuso il sito Gli Stockisti per evasione dell’IVA

di Redazione 07/07/2017

Come si fa a permettersi di vendere prodotti elettronici al 20% di sconto e a vantare superprezzi scontati? Non pagando l’IVA: la società collegata al sito Gli Stockisti ha truffato lo Stato per 50milioni di Euro. Era un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi appassionati di elettronica di consumo, ma il segreto dei prezzi ultra convenienti di smartphone, televisori, consolle e videogiochi venduti online era l’evasione dell’IVA. La società di e-commerce, più nota per il sito Gli Stockisti, è stata sommersa di 18 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti a cui viene contestata, oltre all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, anche l’associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale. Il modus operandi era semplice: dalle indagini della Polizia e dell'ufficio delle Dogane di Roma è emerso che l'organizzazione operava attraverso due siti internet che avevano un grosso seguito, come appunto Gli Stockisti e il sito gemello Console Planet, riconducibili ad una società maltese. I prodotti elettronici, scontati al 20%, erano possibili in quanto la società evadeva l’IVA, facendo sì che i due siti facessero concorrenza ai colossi dell’e-commerce. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma hanno consentito di scoprire una evasione di oltre 50 milioni di Euro. Gli investigatori della Polizia Postale e degli uomini dell'ufficio delle Dogane hanno anche scoperto che la società maltese che gestiva il sito ha operato dal 2012 nominando ogni anno una diversa società concessionaria esclusiva per l'Italia che, in realtà, era una via di mezzo tra una società 'cartiera' e una scatola vuota che aveva l'unico scopo di rendere difficili i controlli dell'amministrazione fiscale italiana. Per questo sono indagati anche tre commercialisti e un collaboratore fiscale. Inutile dire che il sito Gli Stockisti, come Console Planet sono stati chiusi e oscurati, e probabilmente chi ha atto degli ordini ed è in attesa di ricevere lo smartphone o la TV, aspetterà invano.

