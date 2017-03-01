Home Attualità Cinema2day prorogato fino a Maggio 2017: ecco le nuove date per vedere Film a 2 Euro

01/03/2017

Era la notizia che un po' tutti aspettavano: Cinema2Day, l'iniziativa lanciata dal Mibact con Agis Anica e Anec che permette di vedere i film a 2 euro ogni secondo mercoledì del mese, sarà prorogata fino al mese di maggio 2017. A dare l'annuncio proprio oggi è stato il ministro della Cultura Dario Franceschini che proprio in un tweet sul suo account ufficiale ha comunicato le prossime date in cui resterà in vigore l'iniziativa: "Prorogato per tre mesi #cinema2day! L'8/3, il 12/4 e il 10/5 ancora al cinema con 2 euro. Grazie a distributori, produttori, esercenti". Quest'ultima iniziativa infatti, che ha riscosso molto successo tanto da riempire nei suddetti giorni le quasi 3 mila sale aderenti, avrebbe dovuto scadere proprio il mese di Marzo ma, forse per un probabile accordo con gli esercente partecipanti, sarà prorogato per altri tre mesi per la gioia di tutti gli appassionati di cinema e non solo. Nuove date per andare al Cinema con 2 Euro fino a Maggio Cinema2day è stata infatti una delle iniziative promosse del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che è riuscita a riportare al cinema tante persone che da anni ormai non frequentavano più quello che è un luogo non soltanto di intrattenimento ma anche di ritrovamento e di cultura. E' grazie ai risultati positivi ottenuti da Cinema2Day che gli esercenti di tutta Italia hanno deciso, previa richiesta del ministero della cultura, di proseguire con l'iniziativa fissano nuove date. Negli scorsi giorni infatti il ministro Franceschini aveva rivolto un preciso invito ai partecipanti, esortandoli a continuare: "Questa forte mobilitazione dimostra che siamo sulla strada giusta verso l'obiettivo ambizioso che ci eravamo posti: quello di riportare il Cinema tra le buone abitudini dei cittadini- si legge nella nota- È vero che gli effetti più duraturi e profondi nei comportamenti del pubblico potranno essere apprezzati solo nel lungo periodo, ma è anche vero che i numeri parlano già chiaro in questo senso, collocando le giornate della promozione tra quelle con le maggiori presenze e i migliori incassi di tutto l'anno, con performance superiori, in almeno tre occasioni, persino al giorno di Natale". Gli appuntamenti per andare nuovamente al cinema con 2 euro sono allora fissati per le date dell'8 Marzo, del 12 Aprile e del 10 Maggio 2017.

