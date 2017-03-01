Home Attualità Sport in gravidanza, è indicato? Quanto e cosa si può fare tra zumba, spinning, corsa e tennis

di Redazione 01/03/2017

Lo sport in gravidanza è indicato o no? L’interrogativo che perseguita le donne in dolce attesa di tutte le età. Ogni dubbio verrà finalmente chiarito e si capirà quanto e cosa si può fare tra gli sport tra i più comuni come corsa, spinning, tennis e zumba. La corsa è indicata per una donna in stato interessante, oppure è meglio giocare a tennis, ballare la zumba o fare spinning, oppure chi è incinta deve stare ferma a riposo? Come sport in gravidanza, la corsa può essere una buona soluzione. Quanto si può correre e cosa si può fare per non far male al bambino? In primis, bisogna tenere conto del peso e del calore. Il peso sarà maggiore perché ci sarà il feto che crescerà dii giorno in giorno, tanto che a lungo andare si troverà difficoltoso camminare. I dolori alla schiena e alle gambe, nonché la temperatura corporea delle donne in dolce attesa possono influire notevolmente, quindi i medici suggeriscono di correre solo per i primi 3 mesi per quanto riguarda una donna in stato interessante. La zumba, un ballo praticato per tonificare il corpo e mantenersi in forma. E’ corretto praticare questo sport? Secondo i ginecologi no, a causa dei repentini e bruschi movimenti. In alternativa della corsa e della zumba, molte donne in dolce attesa pensano al tennis come sport da praticare in gravidanza, ma anch’esso è relativamente bocciato. I movimenti bruschi, la temperatura corporea che si alza, il peso della madre che continua ad influire e può interferire sulla salute del feto e della madre. Dopo la zumba, la corsa e il tennis, può essere lo spinning uno sport indicato in gravidanza? Lo spinning è un’attività che fa utilizzare molte energie e sollecita molto il cuore. In alternativa, ci si può dedicare a una pedalata tranquilla sulla cyclette, in modo da non far aumentare la temperatura corporea. Tuttavia, è il proprio medico che dovrà dare l’autorizzazione, dopo aver sottoposto chi è in stato interessante a delle analisi approfondite.

