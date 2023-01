Cinque scosse di terremoto in provincia di Forlì-Cesena: scuole evacuate

A partire dalle 5 del mattino registrate scosse di terremoto nella provincia di Forlì-Cesena: le scuole sono state evacuate e i treni sono rimasti fermi.

Cinque scosse di terremoto in provincia di Forlì-Cesena

Dalle 5 del mattino del 26 gennaio, nella provincia di Forlì-Cesena sono state registrate cinque scosse di terremoto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha reso note le sue rilevazioni: la prima scossa è stata segnalata alle 5.44 a Cesenatico (magnitudo 3.2), la seconda e la terza scossa si sono verificate rispettivamente alle 6.22 e alle 7 a Gambettola (magnitudo 2.1 e 3.5), la quarta scossa di nuovo a Cesenatico alle 7.08 (magnitudo 2.1).

La quinta scossa di terremoto con epicentro a Cesenatico è stata avvertita alle 11.45. Si è trattato della scossa più potente, con una magnitudo di 4.1. Tutte le scosse seguono gli stessi movimenti tellurici.

Scuole evacuate dopo la quinta scossa di terremoto

Nonostante le scosse abbiano destato e preoccupato i cittadini di Forlì-Cesena, non sono stati segnalati danni a cose o persone. Per precauzione, sono state evacuate tutte le scuole del territorio in cui è stata avvertita la scossa di magnitudo 4.1.

I bambini e i ragazzi sono stati portati all’esterno degli edifici e gli insegnanti hanno atteso che i genitori andassero a prenderli, e in caso di impossibilità si sono attesi i trasporti pubblici.

Il sindaco Matteo Gazzoli ha reso nota la situazione delle scuole su Facebook e ha invitato i genitori a prelevare i propri figli: “Invitiamo i genitori, appena possono, ad andare a prendere i bambini. Nel frattempo, il personale scolastico attenderà all’esterno fino all’arrivo del trasporto pubblico. Stiamo già controllando gli edifici“.

Intanto, la Sala Situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile è rimasta in contatto con i Comuni coinvolti e le organizzazioni locali.

Sospesa anche la circolazione ferroviaria

Oltre ad evacuare le scuole, in via precauzionale è stata sospesa anche la circolazione ferroviaria, lo ha comunicato la Rete Ferroviaria Italiana, che ha scritto: “A seguito della scossa di terremoto avvertita nella zona di Cesenatico permane sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Bologna – Rimini e Rimini – Ravenna. I tecnici di Rfi stanno effettuando tutti i controlli e le verifiche alle infrastrutture e alle opere d’arte, tra cui binari, ponti, viadotti e gallerie e ai sistemi di gestione e controllo del traffico ferroviario. Riprogrammata l’offerta ferroviaria con ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso”.