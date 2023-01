Alle porte di Roma, nel comune di Fonte Nuova, un terribile incidente d’auto ha spezzato cinque giovani vite. Un sesto passeggero è ricoverato in codice rosso.

Roma: drammatico incidente d’auto uccide 5 ragazzi

Durante la notte tra il 26 e il 17 gennaio 2023, un terribile incidente d’auto si è verificato alle porte di Roma, nel comune di Fonte Nuova. Il fatto è accaduto intorno alle 2.30 del mattino e ha coinvolto un auto su cui viaggiavano 6 ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 22 anni.

Non è ancora chiara la dinamica, ma in qualche modo l’auto si è capovolta, causando la morte di cinque giovani, mentre il sesto è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso.

L’auto su cui viaggiavano i 6 amici, una Fiat 500, si è ribaltata per cause che non sono ancora state accertate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine intente a ricostruire le dinamiche del terribile incidente.

Il sindaco di Fonte Nuova dichiara il lutto cittadino

Il sindaco di Fonte Nuova, Piero Presutti, ha parlato all’Ansa del drammatico evento della scorsa notte, dicendo: “Erano tutti ragazzi del comune, trai 17 e i 22 anni, tutte famiglie conosciute, lo sgomento è forte. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino, abbiamo già messo le bandiere a mezz’asta”.

Non è la prima volta che un gruppo di giovani perde la vita in un indicente a Fonte Nuova, nel 2007 altri quattro ragazzi hanno subito la stessa sorte. Il sindaco menziona anche questo tragico fatto: “A distanza di 15 anni si ripete un evento simile. Noi nel 2007 abbiamo perso 4 ragazzi che andavano a tutta velocità nella loro auto che si è ribaltata. A seguito di quell’incidente avevamo attivato le procedure per mettere un autovelox, ci siamo attivati nelle scuole anche coi carabinieri, organizzando delle giornate formative proprio perché il tema è sensibile”.

L’indicente della scorsa notte si è comunque verificato in un punto diverso della città, specificamente “al centro del paese, un tratto di strada rettilineo, pianeggiante, illuminato, asfalto perfetto. Non è un luogo dove si verificano incidenti di questa gravità. Il tema però è che la notte, con le strade vuote, a volte si viaggia a velocità eccessiva“.