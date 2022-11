Circo con animali virtuali: arriva a Napoli il primo show con ologrammi

“Circus Atmosphere”, il circo rivoluzionario arriva nel napoletano: è il primo circo con animali virtuali. Tra le principali attrazioni: animali olografici, acrobati e artisti di ogni genere.

“Circus Atmosphere”: a Napoli il circo degli ologrammi

Arriva nel napoletano, a San Giorgio a Cremano, il primo circo contemporaneo che sostituisce gli animali con gli ologrammi. Il sindaco Giorgio Zinno ha aderito con piacere ad ospitare in città il “Circus Atmosphere”, lo show futuristico che ricorre a nuove e spettacolari tecnologie per sostituire gli animali troppo spesso vittime di questo showbusiness.

L’arrivo del circo virtuale in città segue l’approvazione del Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli animali del Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano, nonché l’ordinanza che vieta la presenza dei circhi con animali in città.

Si riportano di seguito estratti del Regolamento del Consiglio:

È vietato utilizzare animali per il pubblico in contrasto con la normativa vigente” (art. 8)

“È fatto divieto l’attendamento di strutture circensi e simili che facciano utilizzo di animali di qualsiasi specie” (art.16)

Non solo ologrammi: il circo che rispetta la tradizione e tutela gli animali

Gli animali virtuali non sono l’unica attrazione del Circus Atmpsphere: artisti ed acrobati di grande prestigio sono parte integrante dello spettacolo.

L’iniziativa circense che fa della tutela degli animali il suo punto di forza e di grande notorietà, non tradisce comunque l’antica tradizione circense che presenta al pubblico performance spettacolari con protagonisti acrobati ed artisti che girano il mondo per esibire i propri talenti.

Accanto a giraffe, leoni, tigri, elefanti, delfini, balene, squali e meduse, che in forma di ologramma coinvolgeranno direttamente lo spettatore attraversando il recinto circense ed immergendosi nel pubblico, ad esibirsi anche ballerini, pattinatori, maghi e tanti altri artisti di fama internazionale.

Il risultato è uno show di altissimo livello che tutela gli animali e rispetta al contempo l’antica tradizione circense. Un’iniziativa degna del genio di P.T. Barnum, che se fosse ancora tra noi non si sarebbe certo lasciato sfuggire un’occasione simile.

“Circus Atmosphere”: dove e quando gli spettacoli

“Circus Atmosphere”, il primo circo con animali olografici arriva in città.

Gli spettacoli avranno luogo a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, in Via Alessandro Manzoni. Il debutto venerdì 18 novembre 2022 alle ore 21:00.

Gli spettacoli si terranno rispettando il seguente calendario dal 18 novembre all’11 dicembre 2022.

Di seguito il calendario degli spettacoli:

Lunedì, giovedì e venerdì, alle ore 17:30

Sabato ore 17:30 e 21:00

Domenica ore 16:00 e 18:30

Giovedì 8 dicembre ore 16:00 e 18:30

Martedì e mercoledì riposo

150 biglietti verranno distribuiti dall’organizzazione alle famiglie in difficoltà, lo annuncia il Sindaco Zinno.