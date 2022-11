I Pinguini Tattici Nucleari negli stadi: date del tour e biglietti

I Pinguini Tattici Nucleari alla conquista degli stadi: le date del tour sono state annunciate su Instagram. Biglietti già disponibili per i concerti che seguiranno il nuovo disco.

Pinguini Tattici Nucleari: da Sanremo agli Stadi

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un tour negli stadi nel 2023. Dopo i sold out a San Siro e all’Olimpico della band bergamasca in sole 12 ore, i Pinguini decidono di fare le cose in grande. In uscita anche il nuovo album, intitolato Fake News, il 2 dicembre 2022.

Dopo il Festival di Sanremo 2020 per i Pinguini Tattici Nucleari solo grandi successi: da Ringo Starr alle ultime hit Giovani Wannabe e Ricordi, trasmesse dalle radio senza sosta dal giorno del rilascio. Brani dello scorso album restano testardi in tutte le classifiche, si pensi a Pastello Bianco e e Scrivile Scemo.

Nell’ultimo periodo anche una collaborazione con thasup nel disco C@ra++ere s?ec!@le, intitolata r!va.

Le tappe del tour dei Pinguini Tattici Nucleari: dove e quando i concerti

Il tour 2023 negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari partirà da Venezia il 7 luglio per concludersi nel sud Italia, ad Olbia, il 13 agosto. Ecco tutte le tappe:

Pinguini Tattici Nucleari, le date del tour negli stadi 2023

07.07.2023 – Venezia, Parco San Giuliano Mestre

11.07.2023 – Milano, Stadio San Siro (sold out)

12.07.2023 – Milano, Stadio San Siro

15.07.2023 – Firenze, Stadio Artemio Franchi

19.07.2023 – Torino, Stadio Olimpico

23.07.2023 – Roma, Stadio Olimpico (sold out)

24.07.2023 – Roma, Stadio Olimpico

27.07.2023 – Bari, Stadio San Nicola

30.07.2023 – Messina, Stadio San Filippo

13.08.2023 – Olbia, Red Valley Festival

Non si esclude comunque l’aggiunta di ulteriori tappe a completare il tour negli stadi di tutta Italia dei Pinguini Tattici Nucleari.

Biglietti per il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari: come acquistarli

I biglietti per il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari sono disponibili sia su ticketone che su ticketmaster dal giorno 11 novembre 2022 fino ad esaurimento. Due date (Milano, Stadio San Siro l’11 luglio e Roma, Stadio Olimpico il 23 luglio) sono già sold out.