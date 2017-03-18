Claudio Sona Instagram, il suo ex Juan Fran Sierra furioso con le ClaMario: basta insulti
di Redazione
18/03/2017
Sono passate due settimane da quando la celebre coppia gay di Uomini e Donne, Claudio Sona e Mario Serpa, ha annunciato su Instagram la loro rottura. Nonostante all’apparenza i rapporti sembrino civili, le fan imputano le ragioni dell’addio all’ex del Sona, ovvero il modello Juan Fran Sierra. L’ex protagonista del Trono Gay del dating show di Maria De Filippi on onda su Canale 5 ha cercato di calmare gli animi in vista anche dell’appuntamento odierno con le Olimpiadi della TV, appuntamento che vedrà contrapposti proprio i due ex fidanzati una diretta Instagram in cui spiega le ragioni dell'addio con Mario (trovabile sulla pagina ufficiale di Claudio e sul sito ll Vicolo delle News). Le Clario, o ClaMario, si rassegneranno mai alla decisione dei loro beniamini? Peccato che le sue parole su Instagram abbiano gettato ancora benzina sul fuoco. Nonostante l’ex tronista abbia ribadito che la rottura con l’ex corteggiatore e ora opinionista di Uomini e Donne sia attribuita a troppe differenze caratteriali e per i troppi litigi e incomprensioni, le ClaMario non sono ancora rassegnate e puntano il dito contro l’ex Juan Fran Sierra, ribadendo che Claudio ha addosso un tatuaggio dedicato a lui. Il comportamento del protagonista del Trono Gay e il silenzio del suo ex Mario Serpa ha spinto lo stesso Juan Fran a rispondere alle accuse e agli insulti con un attacco diretto sempre a mezzo video Instagram. Il video si trova sul profilo ufficiale di Juan Fran Sierra: il modello, stanco degli insulti delle fan dei ClaMario, ha deciso di rispondere per le rime e che sta generando un mare di polemiche. Non sempre i social sono la soluzione migliore per risolvere i conflitti in maniera pacifica. Juan Fran Sierra, ex fidanzato di Claudio Sona, ha consigliato alle fan di farsi una vita e di non giudicare le persone in base alle apparenze. Stanco di ricevere insulti e ingiurie, non tollererà più questo comportamento da parte di persone che non conosce nemmeno. Nella a che vedere con Claudio, che si è dimostrato paziente nello spiegare le ragioni della rottura con Mario. Cosa succederà? Intanto, oggi sabato 18 marzo 2017 andranno in onda le Olimpiadi della TV con i due ex fidanzati protagonisti: manterranno la lucidità o ci saranno dei segnali?
