Come combattere la disfunzione erettile grazie a cibo, dieta e integratori

La salute vascolare, la circolazione e l’eccesso di peso sono spesso fattori significativi dell’impotenza. Se siete in sovrappeso, perdere peso può aiutare notevolmente la disfunzione erettile Non è una sorpresa quindi, che molte persone prima fanno cambiamenti alla loro dieta come mezzo per alleviare i sintomi della disfunzione erettile e raggiungere erezioni consistenti. Ma quali alimenti aiutano la disfunzione erettile? Prova ad aggiungere più di questi elementi alla tua dieta.

Succo di melograno

Condizioni croniche come le malattie cardiache e la pressione alta spesso contribuiscono alla disfunzione erettile. Non ci sono prove concrete che il succo di melograno possa alleviare l’impotenza. Tuttavia, alcuni studi mostrano che bere il succo ricco di antiossidanti potrebbe ridurre il rischio di queste cause sottostanti, comprese le malattie cardiache e la pressione alta. Non è raro che i medici raccomandino ai pazienti di bere succo di melograno – potrebbe aiutare con la disfunzione erettile. Ma anche se non lo fa, potrebbe avere altri benefici per la salute.

Cioccolato fondente

Lo scarso flusso sanguigno e la scarsa circolazione al pene possono contribuire alla disfunzione erettile. Un modo per aumentare entrambi è quello di consumare antiossidanti chiamati flavonoidi, come quelli presenti nel cioccolato fondente. Questi flavonoidi possono anche aiutare ad abbassare la pressione sanguigna e diminuire il colesterolo, due fattori noti per contribuire all’impotenza maschile. Importante notare che si dovrebbe evitare il cioccolato al latte a causa dello zucchero e dell’assenza di flavonoidi benefici.

Pistacchi

Uno studio del 2011 ha monitorato gli effetti dei pistacchi su pazienti che soffrono di disfunzione erettile e ha scoperto che coloro che hanno consumato una dieta ricca di noci per diverse settimane hanno visto un miglioramento significativo della loro salute sessuale. I ricercatori ritengono che i benefici dei pistacchi per i problemi di erezione possano essere dovuti a un aminoacido chiamato arginina, che è noto per rilassare i vasi sanguigni, con conseguente aumento della circolazione al pene. Sono deliziosi e salutari, ma evitate la varietà salata.

Ostriche e molluschi

La tradizione comune dice che le ostriche sono un afrodisiaco naturale. Uno dei motivi per cui hanno ottenuto questa reputazione potrebbe essere il loro alto livello di zinco. Anch’esso presente nei crostacei, lo zinco gioca un ruolo significativo nella produzione dell’ormone maschile testosterone, che è essenziale per la salute sessuale.

Anguria

L’anguria è piena di fitonutrienti (incluso il licopene), che sono noti per rilassare i vasi sanguigni coinvolti nell’erezione. Ci sono diversi studi che sostengono la connessione tra l’anguria e il miglioramento della funzione sessuale, compresa una ricerca della Texas A&M University, che suggerisce che potrebbe essere un’alternativa al Viagra prescritto dal medico.

Verdure in foglia e barbabietole

Spinaci, sedano e barbabietole possono aiutare ad alleviare i sintomi della disfunzione erettile aumentando la circolazione, grazie alla loro alta concentrazione di nitrati e antiossidanti. Il succo di barbabietola in particolare è noto per essere particolarmente ricco di nitrati. I nitrati possono aiutare ad aprire i vasi sanguigni che riforniscono il pene. Che ci crediate o no, gli attuali farmaci per la disfunzione erettile, come il sildenafil, il Cialis o lo Staxyn, sono basati sugli effetti vasodilatatori dei nitrati.

Pomodori e pompelmo rosa

I pomodori e il pompelmo rosa sono pieni di fitonutrienti, il licopene, che è ottimo per la circolazione. Ci sono indicazioni che il licopene viene assorbito meglio se consumato con cibi oleosi, quindi per ottenere i migliori risultati, prova ad aggiungerli a un’insalata con olio d’oliva e avocado.

Caffeina

La circolazione gioca un ruolo enorme nel raggiungere e mantenere l’erezione. Con questo in mente, è meglio attenersi alla tua tazza di caffè del mattino. Questo perché ci sono indicazioni che la caffeina aumenta la circolazione. Secondo uno studio, le persone che bevono l’equivalente di due o tre tazze di caffè al giorno hanno ridotto la probabilità di avere disfunzioni erettili rispetto agli altri partecipanti.

Uova

Secondo uno studio clinico in The International Society for Sexual Medicine, una mancanza di vitamina D può aumentare il rischio di disfunzione erettile. Perché? Senza abbastanza vitamina D, potresti non produrre la quantità di ossido nitrico di cui i tuoi vasi sanguigni hanno bisogno per un funzionamento ottimale. Il sole è una soluzione per una carenza di vitamina D, ma questo non è sempre possibile in stagioni con ore di luce limitate, come l’inverno. Fortunatamente, i pazienti possono aumentare il loro apporto di vitamina D attraverso alimenti come uova, latte fortificato e formaggio. Quando mangiate le uova, non dimenticate il tuorlo. Il vecchio processo di pensiero degli anni ’80, secondo cui il tuorlo d’uovo fa male, è stato abbandonato.

Aceto di sidro di mele

Non ci sono studi che esaminano direttamente gli effetti dell’aceto di sidro di mele sulla disfunzione erettile. Ma ci sono prove che può ridurre l’impatto di alcune condizioni che causano la disfunzione erettile, tra cui l’obesità, il colesterolo alto e le malattie cardiache. Per ottenere i migliori risultati, mescolare non più di due cucchiai di aceto di sidro di mele in un bicchiere d’acqua e bere prima di mangiare una volta al giorno. Siate consapevoli, tuttavia, che ha la reputazione di peggiorare il reflusso esofageo.

Ci sono molti alimenti che possono giovare alla vostra salute vascolare, e quindi, aiutarvi ad evitare molte delle cause comuni di disfunzione erettile. Alcuni altri alimenti che puoi includere nella tua dieta per alleviare i sintomi dell'impotenza includono mirtilli, mele, arachidi, cipolle, tè e vino rosso.