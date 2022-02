Come costruire un giradischi

Il giradischi, una volta conosciuto come grammofono, rappresenta il primo sistema di riproduzione del suono e la sua invenzione risale al 1870.

Al giorno d’oggi è tornato alla ribalta come oggetto dal design vintage e ricomincia a essere molto presente nelle case degli italiani. Se ne possono trovare di bellissimi non solo nei negozi specializzati, ma anche nei mercatini di antiquariato e sono diventati un vero e proprio oggetto di arredamento.

Sappiamo bene che il giradischi moderno non mantiene lo stesso fascino, ma avrà sicuramente una resa del suono migliore. Tuttavia, per gli amanti del fai da te, esiste sempre la possibilità di costruire un giradischi personalizzato in legno e oggi vogliamo suggerirti come fare, vedrai sarà semplice e divertente.

Occorrente

Iniziamo con la lista dei materiali che ti occorreranno per il tuo giradischi:

Occhiali di sicurezza

Contropiatto in acrilico

Braccio

Compensato o mdf

Viti di trazione vaschetta iec

Fresa a tazza di 9,8 mm

Motore specifico

Elastici

Anelli in alluminio

Per prima cosa, indossa gli occhiali e i guanti di protezione. Successivamente, crea la base con gli strati di compensato o di mdf. Prendi le misure, orientandoti su una base rettangolare, e procedi con il taglio, la fresatura e i fori per alloggiare il perno e la puleggia del motore. Occorrerà poi praticare il foro con la fresa di 9,8 mm, creando così il giusto spazio per sistemare anche il braccio del giradischi. Sul retro della base in legno predisponi dei fori per la vaschetta iec e il comando start e poi pratica ulteriori fori per inserire le viti e ancorare gli elastici.

Arrivato a questo punto, stucca, pulisci e rifinisci la base del giradischi come più ti piace. Tinteggia con i colori per il legno e lucida con la vernice apposita. Lascia asciugare per il tempo necessario che sarà indicato sul barattolo della vernice. Monta un motore per il giradischi di una buona marca, questo garantirà una qualità e una durata maggiori. Installalo nella fresatura sotta la base con gli altri componenti elettronici. Copri i fori per le madreviti con anelli in alluminio. E rifinisci il tutto. Ora installa il perno o contropiatto in acrilico e le viti di trazione. A questo punto metti il braccio, ma non fissarlo alla base, tienilo sospeso con gli elastici e il tuo giradischi sarà pronto per l’utilizzo.

Consigli

Prima di lasciarti abbiamo ancora alcuni consigli per te:

Per la scelta del braccio puoi decidere di acquistarlo su internet o di recuperarlo da un vecchio giradischi, ma ti consigliamo di optare per un fissaggio su tre punti e non su un unico vitone centrale

La realizzazione del tuo giradischi implica l’utilizzo di pochi materiali, ricorda che internet potrebbe ridurne sensibilmente i costi fornendo comunque materiali di alta qualità.

Il lavoro più delicato che affronterai riguarderà la base, costruisci un alloggio solido con gli appositi fori e rispetta le proporzioni per ospitare le varie componenti elettroniche e il contropiatto in acrilico.

Prima di iniziare a lavorare non dimenticare mai di indossare i dispositivi di sicurezza

E infine, se invece decidessi di voler acquistare un giradischi anziché fabbricarlo da te, possiamo sempre consigliarti di cliccare qui e andare a vedere i migliori modelli di giradischi presenti sul mercato.