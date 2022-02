Ecco le scuole professionali più utili per trovare lavoro

Evidente è che le scuole professionali portino gli studenti nel mondo del lavoro più velocemente di qualsiasi altro tipo di scuola.

Anni di studi, laboratori e tirocini sono senza dubbio il miglior biglietto da visita per le aziende in cerca di nuovi candidati.

Non stupiscono quindi i dati di AlmaDiploma usciti nel 2021, relativi ad un’indagine effettuata nel 2020. Il 46,4% degli studenti di scuole professionali aveva trovato lavoro ad 1 anno dal diploma, contro il 19,9% degli studenti di liceo.

A 3 anni dal conseguimento del titolo, la disparità aumenta ancora: 64,6% dei diplomati di istituti professionali, contro il 32,4% dei liceali.

Ma quali sono, tra le scuole professionali, gli indirizzi più utili?

Cerchiamo di vederlo insieme.

Gli istituti più professionali più utili nel mondo del lavoro



Pur ammettendo che le tendenze di assunzione nelle aziende, specialmente negli anni della pandemia, non si mantengono univoche nel tempo, cercheremo comunque di stilare un elenco degli istituti professionali più utili per trovare lavoro.

Naturalmente, a prescindere dalle statistiche, ci sembra opportuno ricordare che altre due cose sono importanti nella scelta:

gli interessi, le passioni e le personali inclinazioni di ognuno che, per quanto possibile, dovrebbero costituire parte integrante nella scelta dell’indirizzo; i dati che andiamo a proporre sono proposti sui dati che oggi, nel 2021, abbiamo a disposizione. Tali risultati potrebbero non essere confermati tra 3 o 5 anni. Parleremo quindi delle tendenze che si sono manifestate nel tempo e questo ci porta, ancora di più, a riflettere come la scelta di una scuola debba essere fatta, soprattutto, in base alle considerazioni del punto 1.

Verso quali scuole professionali orientare la propria scelta

Secondo il rapporto dell’ISTAT del 2015, basato sugli studenti diplomatisi nel 2011, ecco quali siano le scuole professionali che diano maggiori opportunità di lavoro.

Alle percentuali indicate, vi è sempre da aggiungere un 6/8% di neodiplomati che hanno proseguito il percorso di studi ed un 3/5% di persone che non stanno né studiando né cercando lavoro (inoccupati).

– Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente

Quasi il 65% dei diplomati di istituti professionali a 4 anni dal diploma ha un lavoro. Il 25% è invece in cerca di occupazione.

– Istituto professionale per l’industria e l’artigianato

Le percentuali di diplomati occupati e di quelli in cerca di un lavoro sono molto simili al caso precedente. Un 64% di occupati contro un 24% di persone in cerca di lavoro.

– Istituto professionale commerciale e per i servizi turistici

Per i diplomati di questa scuola, la situazione è un po’ diversa. Il 59% di occupati, contro un 31% di diplomati in cerca di lavoro.

Il prossimo istituto è quello che riporta i migliori dati.

– Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione

Tutti gli aspiranti cuochi, camerieri ed operatori del settore alberghiero aprano bene le orecchie! Pare proprio che questa sia la scuola professionale con maggiori opportunità lavorative.

Con un buon 67% il tasso di occupati infatti è il più alto tra le scuole professionali. Il dato relativo agli studenti in cerca di lavoro è invece tra i più bassi: 24%.

Proseguiamo con l’ultimo istituto in oggetto, pur consci che, come per le altre scuole, a causa di questi anni di pandemia, la situazione potrebbe essere ben differente!

– Istituto professionale per i servizi sociali

In quest’ultimo caso, le percentuali si avvicinano a quelle degli istituti per i servizi turistici. Infatti, un 58% di studenti è occupato, contro il 29% di diplomati in cerca di lavoro.

In definitiva, per chi voglia orientarsi verso il mondo del lavoro al più presto, le scuole professionali sono certamente le più indicate.

Si sappia, però, che nel lungo periodo, corsi professionalizzanti presso istituti accreditati possono dare nuova spinta propulsiva alla carriera.

Ciò che conta, in effetti, oltre al titolo, è la volontà di apprendere e formarsi costantemente, cosa che diviene quasi naturale se si fa ciò che si ama.