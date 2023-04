Come evitare che la piscina diventi un incubo?

La piscina è un investimento economico che aumenta il valore della tua casa mediamente del 20%, oltre a restituire un grande benessere alla tua quotidianità. Ma sai che si può trasformare in un incubo?

Le difficoltà emergono in fase di progettazione della piscina, per lungaggini burocratiche ma anche durante la realizzazione, a fine lavori o, peggio, quando ti stai godendo il tuo impianto in giardino con gli amici o i bambini.

Installazione non a norma, infiltrazioni al terreno, acqua torbida, depositi sulla linea di galleggiamento, un terribile odore di cloro, ph instabile o addirittura minacce alla sicurezza dovute a materiali scadenti.

Come evitare tutto questo?

Finalmente in Italia è possibile identificare i migliori costruttori di piscine grazie alla certificazione Master Pool Building.

Le aziende costruttrici certificate con il corso di alta formazione professionale ideato da Acquanet (associazione di categoria con oltre 200 associati), garantiscono la realizzazione della piscina senza imprevisti, senza difficoltà e spreco di tempo e risorse, perfetta nel design e nella manutenzione.

I costruttori certificati Master Pool Building, massima eccellenza d’arte, stanno cambiando la visione di un mercato difficile. Le normative sono tante e spesso le aziende non riescono a stare al passo con gli aggiornamenti. I materiali per la realizzazione di una piscina devono essere scelti in base a numerose variabili, dal terreno, al design, alla manutenzione.

Nessun aspetto dalla progettazione alla gestione dell’impianto deve registrare problemi o superficialità. Il rischio maggiore è quello di dover smantellare la piscina e ritrovarsi a gestire notevoli difficoltà legali.

L’azienda costruttrice certificata Master Pool Building assicura una realizzazione a regola d’arte grazie a un percorso di formazione a ciclo continuo e un importante esame finale dopo le prime 70 ore di formazione.

Gli esperti che si occupano della formazione sono riconosciuti a livello nazionale e il Master è strutturato per risolvere esigenze concrete e tecniche di chi possiede una piscina.

Grazie al background di Acquanet, attiva dal 2012 con l’impegno di Rossana Prola e del suo staff, la certificazione fornisce al costruttore il massimo della formazione e garantisce al privato la realizzazione della piscina ai massimi standard qualitativi.

Scegliere un costruttore certificato Master Pool Building significa affidarsi a un’azienda che, dalla progettazione alla manutenzione, segue ogni aspetto del tuo impianto assicurando in ogni caso la migliore procedura, senza sorprese.

Sul sito www.masterpoolbuilding.it puoi visionare le aziende che hanno ottenuto la certificazione in diverse province in tutta Italia.