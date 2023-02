Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Non c’è dubbio che l’aeroporto di Malpensa rappresenti lo scalo più importante in tutto il Nord Italia ed è il secondo alle spalle di Roma Fiumicino per importanza a livello nazionale.

Da Milano Malpensa, infatti, partono quotidianamente tantissimi voli, sia nazionali che internazionali.

Contenuti



La soluzione dei trasporti privati

Nel corso degli ultimi anni ci sono diverse opzioni che si stanno facendo sempre più largo tra le preferenze di chi deve viaggiare e raggiungere i vari aeroporti, senza però utilizzare il proprio mezzo di trasporto.

Si tratta dei servizi privati, come ad esempio il servizio ncc per Malpensa, che garantisce davvero tanti vantaggi. Un’ottima e pratica soluzione per poter viaggiare da e verso uno tra gli aeroporti più noti in tutta la penisola italiana.

Grazie a questo servizio il trasporto sarà decisamente comodo e sempre su misura in base alle proprie esigenze e preferenze.

Tra i diversi aspetti vantaggiosi del servizio di noleggio con conducente a Malpensa troviamo senz’altro la possibilità di scegliere in autonomia l’orario, ma anche il luogo da cui è prevista la partenza e quello di arrivo, così come di stabilire la tratta da seguire, avvisando anche della necessità di effettuare delle fermate intermedie.

Nel caso in cui si dovessero avere delle necessità particolari, si potrà sempre contare sul sostegno dell’autista, senza dimenticare come la tariffa che si dovrà pagare sarà predeterminata e non, come invece si verifica con i taxi, si scoprirà solo alla fine del viaggio.

In auto oppure in taxi

Come si può facilmente intuire, tantissime persone raggiungono l’aeroporto di Milano Malpensa con la propria auto piuttosto che sfruttando il servizio di un taxi. Ebbene, in questi casi il percorso è piuttosto semplice, dato che all’aeroporto si può arrivare seguendo varie direttrici di traffico.

La prima è indubbiamente rappresentata dall’autostrada A8/A9. L’uscita è quella denominata Busto Arsizio/Milano Malpensa, che poi permette di accedere alla strada statale SS336 verso Gallarate e Milano Malpensa.

Altrimenti, qualora arrivaste da Ovest, si deve prendere l’autostrada A4, per poi uscire al casello di Marcallo Mesero. A questo punto il tragitto è poi identico, dato che si continuerà sulla SS336 verso Malpensa. Un’altra opzione è rappresentata dalla Pedemontana Lombarda A36, che risulta molto utile e da sfruttare per chi arriva dai Comuni lombardi che si trovano a Nord-Est.

In questo caso, la Pedemontana permette di lanciarsi poi sulla A8-SS336.

In pullman o in treno

Come si può facilmente intuire, Malpensa si può raggiungere molto comodamente anche con i mezzi pubblici. Infatti, si può sfruttare il bus che parte dalla Stazione e permette di raggiungere l’aeroporto. La tratta presenta una durata che non supera i 20 minuti.

Interessante mettere in evidenza come ci siano a disposizione ben quattro differenti linee di bus.

Si tratta della linea Terravision, della linea Malpensa Bus Express, della linea Malpensa Shuttle e della linea Caronte.

Per tutti coloro che, invece, si vogliono muovere via treno, c’è da dire come l’aeroporto di Malpensa si possa raggiungere in maniera molto semplice, ad esempio, dalla zona centrale di Milano. Infatti, è presente l’apposito treno Malpensa Express, che parte dalle stazioni di Milano Cadorna, Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi.

In questo caso, le fermate che vengono effettuate sono quelle al Terminal 1 e al Terminal 2.

Il Malpensa Express si può considerare senza ombra di dubbio la soluzione più efficace per arrivare all’aeroporto di Malpensa. Infatti, gli utenti possono prenotare la corsa acquistando un biglietto combinato, in cui è presente sia l’andata che il ritorno. C’è da dire che le varie corse del Malpensa Express sono garantite ogni 30 minuti e il costo non è poi così elevato, dato che si arriva fino all’incirca a 26 euro per il biglietto combinato.