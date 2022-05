Come scegliere i jeans da uomo e come indossarli

I principali tipi di jeans da uomo

Jeans Straight Basic

Jeans Comfort Fit Basic

Jeans Boot-Cut

Jeans Skinny

Jeans Slim Fit

Pensato e progettato nel 19° secolo, il tessuto jeans diventò una materia prima nella produzione di pantaloni per minatori e operai durante la rivoluzione industriale, grazie alla sua. Questo capo è stato riconsiderato negli anni e in diversi momenti storici, e oggi, con i progressi tecnologici e le rivoluzioni nel mondo della moda, è possibile trovare sul mercato una vasta scelta di jeans per soddisfare le esigenze di tutti . Con la fama che si sono guadagnati i jeans, le opzioni sono talmente tante che, a volte, è praticamente impegnativo per l’uomo scegliere quello più adatto a determinate situazioni e occasioni. Pensando a questa enorme varietà di modelli, abbiamo creato questa guida così da conoscere, finalmente, le principalie scegliere quello più adatto al tuo stile quotidiano.Il trend di indossare i jeans ha davvero preso il sopravvento nel guardaroba maschile e al giorno d’oggi tutti gli uomini li indossano per diverse occasioni, indipendentemente dal loro stile. Le versioni, infatti, sono molteplici, vanno dala quelle più moderne e stilizzate in tagli contemporanei. Dai un’occhiata ai modelli e capisci qualcosa in più su ciascuno di essi.I jeans basic straight hanno una modellazione che, ideali per chi non vuole segnare la silhouette pronunciata. Inoltre è considerato basic per via del suo stile di taglio praticamente invariato nel tempo, in cui l’unico cambiamento è seguire le tendenze, senza tralasciare la sua essenza classica. Sempre impeccabili, semplici, diretti, dritti ed essenziali. Il modello, inoltre, non mostra tanta sfrontatezza rispetto anche ai pantaloni basic realizzati con altri tessuti. Proprio per questa sua caratteristica, il dritto basic è, del resto non capita tutti i giorni di svegliarsi ispirati a voler rivoluzionare il look.Questo modello è per coloro che non si sentono a proprio agio con una modellazione più attillata. Comfort Basic ha un design adatto in modo che siadell’anca e della coscia. Questa opzione presenta un’apertura più ampia alla caviglia, con un colletto più ampio sull’orlo. Fai solo attenzione quando scegli questo modello di jeans! Sebbene sia super comodo, non. Altrimenti, corri il rischio di creare un’immagine un po’ sciatta se diventa troppo ampio.I Jeans Boot-Cut sono i classici, perfetti da sfoggiare con unoe dal mood vintage. Un’ottima scelta per chi ha una fisicità robusta poiché slanciano la silhouette e donano equilibrio. Questi pantaloni mantengono, infatti, la forma dei jeans dritti e dei comfort tradizionali, tuttavia i loro colori, lavaggi e trame sono diversi e molto più moderni. Il modello è ideale anche per l’uso in occasioni più formali e si abbina benissimo conIl modello Skinny è stato sviluppato per essere, soprattutto vicino alle gambe e in vita, ovvero è un modello molto più aderente al corpo tra tutte le opzioni disponibili. Questa caratteristica aderente sulle gambe aiuta a migliorare e allargare ulteriormente la parte superiore del corpo. Generalmente i jeans di questo modello sono dotati diper dare maggioreal tessuto e comfort nell’indossarli. A seconda del tuo stile, puoi mescolare ai tuoi pantaloni Skinny diversi modelli di t-shirt, giacca, felpa, tra gli altri, per, forse ancora di più il busto stesso. Un pantalone attillato con un pezzo più ampio può trasformare la composizione del tuo look, lasciando il risultato sorprendente. Non aver paura di testare e sperimentare.La modellazione dei pantaloni Slim da uomo è aderente al corpo, ma non troppo. A differenza dello Skinny, lo Slim è, ma poi cade dritto sulla caviglia. Il modello è fatto per chi ama l’effetto giusto, ma non così tanto. Questi pantaloni, facendo segnare le gambe, allargano il busto, attirando maggiormente l’attenzione sulla parte superiore del corpo. È il tipo di jeans più democratico, perché sta benissimo sia per gli uominiche per quelli in sovrappeso, purché non sia troppo attillato, perché in questo caso la linea retta è la migliore. Questo tipo di jeans è ideale anche per