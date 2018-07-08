Come scegliere i migliori croccantini per cani
di Redazione
08/07/2018
Per noi umani, senz’ombra di dubbio una crocchette per cane vale l’altra. Anche perché, rispetto al cibo umido, confezionato o fatto in casa, rappresentano il tipo di cibo molto più pratico per dare da mangiare ai nostri cani. Oltretutto, le crocchette tendono ad essere spesso da prediligere per il loro apporto nutrizionale completo rispetto ai bocconcini in scatola che spesso presentano più grassi e meno vitamine a livello percentuale. Le migliori crocchette per cani sono non solo facili da dosare, ma si possono conservare in modo più semplice e a lungo, hanno un costo di gran lunga inferiore e per servirle “in ciotola” non si deve aggiungere altro, né altro liquido né un integratore alimentare. Al contrario del cibo umido, infine, le migliori crocchette per cani presentano pure il vantaggio di rafforzare e pulire i denti degli animali ad ogni pasto.
Scegliere le crocchette per cani: come si faI criteri per la scelta delle migliori crocchette per cani sono legati strettamente ad una serie di fattori, i più importanti sono l’età dell’animale, la taglia, la razza. Si parte dall’età del cane e già le più indicate crocchette per cani si dividono in “puppy”, “regular”, “premium” e “light”. E’ dunque palese già dal nome della categoria a chi ciascuna di queste categorie si rivolge. La prima è per cuccioli, ed è formata di calcio, affinché le eccellenti crocchette per cani accompagnino i giovani cuccioli nel loro sviluppo osseo. La fascia “regular” è quella dei cani adulti che sono dediti alla classica attività fisica, previa ovviamente valutazione di razza in razza senza pretese che un carlino e un labrador retriever abbiano la stessa intensità di ritmo. Ecco, per le cagnoline in gravidanza o in fase di allattamento, o per quei cani che hanno una più ferrea attività fisica si addice poi la categoria “premium”, al contrario per i sedentari, oltre che per i cani più stagionati, ci sono le migliori crocchette per cani in versione “light”. Per stabilire quali siano le migliori crocchette per cani è importante badare alla dimensione. I frammenti dovranno avere la grandezza perfettamente uniformata alle fauci del nostro cane: se sono troppo grandi possono dar fastidio o costringerlo a masticare troppo facendo buffe smorfie e curiose acrobazie. Altro che crocchette perfette, saranno poi sbagliate per quel tipo di cane. Stesso discorso vale se troppo piccole: anche in tal caso non va bene dal momento che il cane potrebbe ingoiarle con il rischio di soffocarsi o di soffrire poi di problemi di digestione. Per maggiori informazioni su come scegliere i croccantini visitare il sito http://miglioriprodottipercani.it/categoria-prodotto/crocchette/croccantini-ottimi/
I croccantini per cani: cosa si guardaFatto un tale preambolo, si può passare alla scelta delle migliori crocchette per cani di testa nostra, pure se è sempre meglio prendere un suggerimento, senza impegno, dal proprio veterinario, che tra le tante cose conosce meglio lo stato di salute del cane e sa se a seconda delle sue condizioni fisiologiche (intolleranze, ecc.) necessita di un tipo di croccantini piuttosto che di un altro. Prestare la massima attenzione quindi al veterinario, piuttosto invece che alla pubblicità e anche al bell’aspetto del packaging. Se proprio non si può fare a meno degli aspetti estetici e non si resiste all’idea di voler mettere le più belle crocchette per cani nel più bel contenitore esistente, allora almeno scegliere unl stile pulito e chiaro, che dà la massima sensazione di igiene e di freschezza, ciò vale sia per le crocchette in sé che per la ciotola del nostro amico a 4 zampe. La sola cosa da tenere presente del packaging, anzi assolutamente va guardata, è l‘etichetta. Tanto meglio se è accompagnata dal “sigillo d’oro”, sigillo che dimostra di essere in presenza di un alimento approvato dall’americana AAFCO (Association of American Feed Control Officials). Questa garanzia vale pure in Europa, la sicurezza per il consumatore è rispetto ai requisiti nutrizionali di base per la varietà animale di cui si dà prova di essere idonei, come cibo.
Articolo Precedente
Parcheggiatore abusivo condannato per estorsione dalla Cassazione
Articolo Successivo
Morto Carlo Vanzina, re dei cinepanettoni
Redazione