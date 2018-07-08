Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Parcheggiatore abusivo condannato per estorsione dalla Cassazione

Redazione Avatar

di Redazione

08/07/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Giro di vite per i parcheggiatori abusivi. La Cassazione con la sentenza numero 30365/18 depositata lo scorso 5 luglio incrimina chi chiede con insistenza soldi ai clienti.

Cassazione: parcheggiatore abusivo quale reato

La corte di Cassazione è intervenuta con una sentenza ad hoc sul caso dei parcheggiatori abusivi che è destinata a fare giurisprudenza. Nello specifico ha chiarito un episodio particolare per il quale era stata chiamata a pronunciarsi ma che è una specie di “promemoria” che devono tenere a mente i parcheggiatori abusivi, sempre pronti ad estorcere denaro al malcapitato di turno che riesce a trovare il parcheggio in aree di sosta non a pagamento ma deve comunque sborsare una piccola cifra temendo ritorsioni o perché mosso da compassione.

La disputa giudiziaria riguarda un lite nel parcheggio del “Campolongo Hospital” ad Eboli, nella provincia di Salerno. Il parcheggiatore abusivo aveva chiesto due euro per il posto auto minacciando di danneggiare il veicolo in caso di mancato pagamento. L'uomo ovviamente non si è fatto intimorire e lo ha denunciato per tentata estorsione.

Parcheggio abusivo: violenza privata o estorsione?

Il parcheggiatore abusivo è stato condannato in primo e secondo grado. Il ricorso in appello è stato fatto perché gli avvocati difensori dell'uomo sostenevano che il reato da imputargli fosse violenza privata e non estorsione. A mettere un punto alla vicenda ci ha pensato, come spesso accade, la Cassazione: “Non è configurabile il reato di violenza privata per la semplice ragione che il suddetto reato ha natura sussidiaria rispetto all'estorsione dalla quale si differenzia per l'assenza dell'ingiusto profitto che, invece, nel caso di specie, è configurabile (richiesta di una somma di denaro non dovuta)”. Il giro d'affari dei parcheggi abusivi e non custoditi è molto attivo e soprattutto redditizio, molti casi di cronaca hanno dimostrato come fosse legato alla criminalità organizzata.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Minestrone Findus ritirato dai supermercati, rischio listeria

Articolo Successivo

Come scegliere i migliori croccantini per cani

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

23/06/2025

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

09/06/2025

Diventare attori: gli sbocchi professionali

Diventare attori: gli sbocchi professionali

30/05/2025