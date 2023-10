Come scegliere lo smartphone: una guida per principianti

È difficile quantificare il numero di modelli di smartphone attualmente disponibili sul mercato. Chi ci ha provato è giunto alla conclusione che solo i modelli di smartphone Android sono oltre 14 mila: considerato che il sistema operativo è ben diffuso ma non è l’unico esistente né il più utilizzato, si tratta di un numero certamente impressionante ma che rappresenta comunque solo una fetta ridotta del mercato complessivo dei cellulari di ultima generazione. Non stupisce, insomma, che scegliere lo smartphone sia una task che può mettere in crisi molti, soprattutto chi non abbia molta familiarità con la tecnologia o non segua molto da vicino le novità del mondo tech. Quella che segue prova a essere proprio una guida essenziale a cosa considerare prima di acquistare uno smartphone.

Dal budget alle caratteristiche tecniche: come scegliere lo smartphone

Il budget a disposizione è uno dei primi fattori di cui tenere conto per la scelta dello smartphone. La maggior parte di case produttrici hanno ormai in catalogo, infatti, modelli entry level con prezzi contenuti entro i 100 euro ma si può arrivare a spendere anche oltre 1000 euro per un modello top gamma, di recente uscita e super accessoriato. Il range dei prezzi degli smartphone è, cioè, molto vario ed è impossibile stabilire quali modelli facciano più al caso proprio senza avere in mente anche la cifra che si è disposti a spendere. La buona notizia è che indipendentemente che si cerchino smartphone Android o iPhone offerte e promozioni non mancano, soprattutto online, ed è possibile cioè fare buoni affari e portare a casa cellulari dalle ottime prestazioni qualunque sia la propria disponibilità di spesa.

A proposito di considerazioni personali, anche tenere conto di quanto e come lo si utilizzerà è di fondamentale importanza per scegliere lo smartphone. Chi usa lo smartphone per lo più per effettuare chiamate, mandare messaggi, controllare la posta elettronica o scorrere i social non ha necessità infatti di prestazioni molto elevate che rendono invece un moderno cellulare il perfetto alleato di chi per professione realizza contenuti digitali, per esempio.

Per molti versi dovrebbero essere proprio le caratteristiche tecniche l’ago finale della scelta tra un modello e l’altro. Essendo ormai oggetti molto sofisticati, gli smartphone hanno in genere schede tecniche molto lunghe, dispersive e che possono risultare ostiche alla lettura. Se non si ha grande familiarità con l’argomento meglio focalizzarsi, allora, su aspetti chiave come:

la tipologia di CPU da cui dipende, semplificando molto, la velocità e la fluidità di utilizzo dello smartphone: i migliori sono i processori quad-core;

la capacità di memoria interna : più è alta (tra i 2GB e i 4GB) e migliori sono le prestazioni;

l’ autonomia e la velocità di carica della batteria : quasi tutti i modelli garantiscono ormai una durata della carica a condizioni standard di 24 ore e supportano impostazioni e accessori per la ricarica veloce;

la qualità della o delle fotocamere : la risoluzione della fotocamera posteriore non dovrebbe essere inferiore agli 8 mega pixel considerato che nel caso dei cosiddetti camera phone si superano anche i 100.

Anche aspetti come le dimensioni, il peso, le dimensioni dello schermo non vanno sottovalutati infine ndal momento che contribuiscono rendere più confortevole l’uso dello smartphone: non è cosa da poco, considerato che passiamo sullo smartphone dalle 3 alle 7 ore ogni giorno.