Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

La revisione della propria automobile è un intervento previsto dal codice della strada e che, per questo motivo, dovrà essere effettuato obbligatoriamente, secondo le indicazioni normative. In quanto tale, l’intervento di revisione di un veicolo non è troppo difficoltoso, né duraturo, dal momento che si tratta di una procedura piuttosto standard che può essere risolta in una decina di minuti. Tuttavia, nel caso in cui si abbiano delle problematiche alla propria vettura, che non sono state risolte preventivamente, si potrebbe non ottenere l’idoneità alla circolazione, andando inevitabilmente incontro a problemi e fastidi di ogni sorta. Per questo motivo, di seguito si indicano alcuni dei principali interventi da realizzare per ottenere, facilmente, l’idoneità nel processo di revisione.

Controllo della documentazione

La prima tipologia di intervento da realizzare, prima di sottoporsi alla revisione del proprio veicolo, riguarda la documentazione necessaria che sarà richiesta e che, per questo motivo, dovrà essere curata in ogni aspetto; la prima parte del processo di revisione di un veicolo, infatti, riguarda proprio la documentazione e l’aspetto prettamente burocratico, per cui non si tratta assolutamente di una componente da sottovalutare. Al di là della documentazione del conducente, è importante che l’automobile sia assicurata e presenti regolare bollo pagato, anche se si vuole rottamare il veicolo. Naturalmente, tutti gli altri documenti, relativi all’anagrafica del conducente e al regolare possesso del veicolo, saranno oggetto di controllo.

Componenti tecniche

Nel considerare la componente più tecnica del processo di revisione, si ricorda che quest’ultima può essere realizzata o presso la motorizzazione civile o facendo affidamento ad alcune officine specializzate, all’interno delle quali, per quanto il prezzo possa essere maggiore di circa una decina di euro, si riuscirà ad ottenere la revisione del proprio veicolo in modo molto più veloce, anche grazie ad un appuntamento con gli addetti ai lavori nel campo: nel caso in cui tu sia interessato, visita Primagarage per saperne di più. Di sicuro, la prima componente che sarà oggetto di valutazione riguarda gli aspetti maggiormente tecnici e funzionali del veicolo, che riguardano stato della batteria, del motore, del radiatore e delle candele, adibite alla corretta circolazione della propria vettura. Per questo motivo, nel caso in cui ci sia un qualsiasi problema, si potrebbe non ricevere l’idoneità alla circolazione. Il consiglio è sempre quello di controllare motore e altri componenti prima di effettuare la revisione, onde evitare di andare incontro a rischi e controlli successivi che dovranno avvenire, comunque, per circolare con la propria vettura.

Visibilità dell’automobile

Uno dei fattori più importanti che vengono valutati, durante la fase di revisione di un veicolo, riguarda la visibilità in strada. Circolare con vetri scheggiati, rotti o con specchietti che non funzionano al meglio può costituire un pericolo per il conducente, dunque non si riuscirebbe a superare la fase di revisione del veicolo. Il consiglio da seguire, in questo caso, è realizzare un controllo di tutti i vetri della propria auto e, nel caso in cui ci siano dei problemi, procedere con una corretta sostituzione di questi ultimi. Si ricorda che il valore e la funzione degli specchietti è importantissima, specie in termini di revisione del veicolo, dunque sia lo specchietto interno che gli specchietti retrovisori esterni dovranno essere sostituiti nel caso in cui presentino schegge, graffi o segni che inibiscono la visibilità del conducente.

Controllo delle ruote

Ultima componente che dovrà essere oggetto di controllo, prima di effettuare una fase di revisione della propria automobile, riguarda gli pneumatici, che concernono la corretta circolazione della propria automobile, evitando forature improvvise o ruote che non funzionano al meglio. In questo caso, il controllo deve sia riguardare sia la qualità complessiva degli pneumatici, sia lo stato di conservazione della ruota di scorta, che dovrà essere sempre qualitativamente impeccabile nel momento in cui si realizza una sostituzione della gomma.