Come trascorrere una piacevole vacanza a Brescia e sul Lago di Garda

Archiviato l’inverno, la “bella stagione” inizia a farsi largo ed una domanda, più d’altre, anima il cuore di milioni di italiani: dove trascorrerò le prossime vacanze?

Un quesito che richiede, non di rado, lungo tempo prima di trovare una risposta. Prima di scegliere la classica meta dove trascorrere le proprie “ferie”. molti italiani vanno alla ricerca di una zona da poter visitare per una tre giorni fuoriporta.

L’Italia, in tal senso, offre soluzioni molteplici ed in grado di poter appagare la vocazione turistica di ogni singolo soggetto: montagne, mari, laghi e moltissime città d’arte consentono di poter accedere ad un ventaglio di scelte senza eguali nel mondo. Opportunità che devono essere sfruttate adeguatamente, trovando una meta davvero attraente dove potersi rilassare qualche giorno prima di affrontare, nuovamente, le insidie che la quotidianità ci pone dinanzi.

Lago di Garda, paesaggi mozzafiato e tanto divertimento notturno

Lungo tutto lo Stivale si possono trovare località ricca di fascino, dove poter trascorrere un weekend piacevole e rilassante, scoprendo le bellezze che ogni lembo del nostro paese è in grado di offrire. Una zona decisamente ricca di opportunità di ampliare la propria cultura e visitare posti davvero unici e suggestivi è la provincia di Brescia, una delle più estese della nostra splendida nazione, la sesta provincia italiana più popolosa.

Una zona di grande pregio è, senza alcun dubbio, il Lago di Garda, che coinvolge anche le provincie di Verona e Trento, ma che si estende principalmente in territorio bresciano e regala autentiche perle da lasciare senza fiato chiunque le visiti. Basti pensare, ad esempio, a Sirmione, un paese di rara beltà, che fu scelto – non casualmente – da Maria Callas come “buon ritiro” ed è amata follemente soprattutto dai turisti inglesi e tedeschi.

La bellezza del castello e delle vie del centro sirmionese sono in grado di lasciare a bocca aperta i tanti turisti che la visitano soprattutto nel periodo estivo, punto nevralgico del turismo in terra gardesana; Sirmione, inoltre, è un centro termale tra i più eccellenti presenti nel nostro territorio, dove potersi curare e rilassarsi in un contesto paesaggistico a dir poco fiabesco.

Sull’altra sponda del Lago di Garda, in direzione Trentino Alto-Adige, troviamo un’altra località famosa in tutto il mondo come Salò, divenuta celebre, suo malgrado, anche per motivi storici legati al periodo del ventennio fascista.

Il lungolago della città gardesana è tra i più affascinanti del mondo, ancor più ammaliante e seducente quando sorge e tramonta il sole.

La seducente Brescia al calar della sera

Il Lago di Garda, in particolar modo nella zona che collega la provincia bresciana a quella veronese, è ricca di opportunità di svago e divertimento, dove si possono trascorrere serate indimenticabili nei tanti locali presenti ascoltando musica fino all’alba e regalandosi momenti di grande benessere e relax. Il “Garda”, come noto, è considerate una delle capitali del divertimento del Nord Italia: non stupisce, quindi, che nel periodo estivo una fetta considerevole della movida milanese si “trasferisca” lungo le sponde bresciane del Lago.

La zona del Lago di Garda, tuttavia, non è l’unica in grado di offrire bellezze artistiche e infinite opportunità di divertimento in territorio bresciano.

Anche il capoluogo, infatti, regala numerosi monumenti da visitare, oltre ad una serie di mostre artistiche presenti durante tutti i dodici mesi dell’anno.

Il centro storico di Brescia, oltretutto, è ricco di locali alla moda dove poter trascorrere una serata di svago e divertimento e, perché no, sedurre bellezze locali assaporando piatti “cinque stelle” deliziosi ed invitanti: scopri moscarossa per conoscere donne bresciane desiderose di trascorrere una serata raffinata ed elegante nella vie del centro cittadino, gustando la magia della città della Leonessa al calar della sera.