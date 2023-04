Link building: una strategia SEO che migliora la popolarità del sito

Sicuramente la link building è una strategia di SEO off site che può aiutare il posizionamento del sito sui motori di ricerca. Questa però non è la sua unica caratteristica, né tanto meno la sua unica finalità.

Infatti, lavorare a una buona strategia di link building vuol dire anche studiare in modo attento una comunicazione mirata verso un target di riferimento al fine di riuscire anche a migliorare la popolarità del proprio brand, sito web o e-commerce nei confronti degli utenti online.

Dunque, bisogna distaccarsi dal semplice concetto di creare e ricevere link esclusivamente per riuscire a migliorare il posizionamento SEO.

È necessario anche valutare l’importanza che il sito può avere sia per il motore di ricerca nel momento in cui svolge la scansione, sia e soprattutto per l’utente che può andare a cliccare il link durante la sua navigazione su un contenuto specifico.

Come funziona la link popularity: consigli utili

Più che soffermarsi alla sola link building, dunque, bisognerebbe lavorare nell’ottica della link popularity. Ma come creare una link popularity di qualità?

In che modo è possibile raggiungere gli utenti e aumentare i collegamenti al proprio sito web senza incorrere in penalizzazioni e senza rischiare di andare incontro a contenuti oppure a un target non in linea con il proprio?

La risposta è solo una: bisogna creare una strategia attenta che abbia un focus mirato anche sul proprio brand e target, oltre che sull’esclusiva scelta di spazi in cui poter pubblicare un link.

Per riuscire in ciò è necessario: fare molta attenzione ai contenuti che si propongono, promuovere i contenuti in modo corretto.

In entrambi i casi è necessaria un’analisi mirata che permetta di ottenere dei benefici reali e di generare valore per il posizionamento del sito web e per l’aumento di popolarità del brand.

Scegliere il giusto target di riferimento

Il primo passo per riuscire a gestire una link popularity di qualità è rivolgersi a un pubblico specifico.

Questo vuol dire che si dovrebbero valutare blog, giornali online, testate giornalistiche e magazine che siano in grado di raggiungere in modo ottimale un target definito che sia interessato all’argomento principe del proprio sito, al prodotto o servizio di riferimento.

Ad esempio, se il target sono i viaggiatori, dovrai cercare delle persone che amano viaggiare ed esplorare il mondo. Quindi è possibile valutare blog e magazine che siano inerenti ai viaggi. Oppure si dovranno cercare testate giornalistiche che hanno una buona sezione marketing.

Dunque, il primo passo per una buona link popularity è la scelta del giusto target di riferimento.

Un contenuto di alta qualità

Il secondo passo importante è la realizzazione di un contenuto di alta qualità. Proponendo un contenuto redatto in modo ottimale e che punti a un target mirato si avrà la possibilità di generare maggiori possibilità di valorizzare il link inserito sia per gli utenti sia per i motori di ricerca.

Inoltre, si deve considerare che la creazione di contenuti che siano realmente interessanti per gli utenti aiuta a raggiungere più facilmente eventuali obiettivi, non solo di posizionamento SEO, ma anche di conversione o attrazione dei lead.

Ad esempio, se avessi un hotel potresti creare un articolo approfondito inerente ai viaggi, da inserire in blog e magazine influenti del settore, in modo tale da poter inserire un collegamento al tuo sito che induca gli utenti a conoscere la struttura ed eventualmente a prenotare un servizio.

Analisi e monitoraggio

Per essere sicuri che la strategia di link popularity adottata sia strutturata in modo ottimale bisogna seguire l’andamento e l’eventuale traffico che possono generare dopo la pubblicazione.

Inoltre, è necessario monitorare e valutare nel corso del tempo anche come questi contenuti stiano migliorando il posizionamento per determinate keyword.